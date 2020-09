In alcune delle sue recentissima Instagram Stories, Elettra Lamborghini ha svelato cosa accadrà dopo il matrimonio: adesso ha proprio deciso.

Sono dei giorni piuttosto impegnativi per Elettra Lamborghini, c’è da ammetterlo. Non soltanto perché, tra pochissimi giorni, la cantante convolerà a nozze con il suo amato Afrojack, ma anche perché, in questo periodo, sta portando al termine i suoi ultimi impegni lavorativi. Dopo tre giorni di assoluto relax e di puro divertimento per il suo addio al nubilato, la giovanissima Lamborghini si è data immediatamente da fare. E, poche ore fa, ha raggiunto Verona. È proprio nella stanza d’albergo, infatti, che si è ripresa nelle scorse ore. Ed ha rivelato ai suoi sostenitori di una clamorosa decisione che metterà in atto subito dopo il matrimonio. Era già da tempo, c’è da ammetterlo, che la bellissima Elettra ne parlava. Eppure, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, soltanto adesso, abbia deciso realmente di ‘realizzare’ il suo pensiero. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Elettra Lamborghini lo farà subito dopo il matrimonio: drastica decisione

Così come è suo solito fare, anche pochissime ore fa, Elettra Lamborghini ha dedicato un po’ di tempo ai suoi adorati sostenitori. E così, in diretto collegamento dalla stanza di un albergo di Verona, la cantante non ha potuto fare a meno di svelarsi. Non soltanto, infatti, ha raccontato di essere stata poco bene e, per questo motivo, di essersi fatta arrivare in camera una zuppa di fagioli, ma, dinanzi allo specchio del bagno, ha voluto anticipare una clamorosa decisione che metterà in atto dopo il matrimonio. Esattamente tra 16 giorni, la giovanissima cantante e il suo amato Afrojack convoleranno a nozze. Eppure, Elettra, nonostante lo stress di questi ultimi giorni, ha le idee molto chiare su quello che fare appena terminato il tutto. A che cosa ci riferiamo esattamente? A nulla di grave, ovviamente. Piuttosto, mostrandosi allo specchio e guardandosi allo specchio, la cantante si è resa conto di quanto le siano cresciuti i capelli. Da qui, quindi, ne consegue la sua drastica decisione: tagliarli. Non è assolutamente la prima volta che la bellissima ereditiera prende in considerazione questa scelta. Eppure, sembrerebbe che adesso sia proprio pronta a questo drastico cambiamento.

‘Comunque raga, ma i miei capelli? Io non ce la faccio a vederli così. Appena mi sposo, li faccio così (facendo il segno di un taglio cortissimo)’, ha detto Elettra Lamborghini ai suoi sostenitori. Insomma, sembrerebbe che, ancora si deve sposare, eppure le idee della cantante siano molto, ma molto chiare. Noi non vediamo l’ora di vederla con il nuovo look, voi?

