Elisabetta Canalis, com’era ai tempi del liceo? Spunta lo scatto inedito

Siete curiosi di vedere com’era Elisabetta Canalis ai tempi del liceo? Sul suo canale Instagram, è spuntato uno scatto inedito.

È da quando ha partecipato al programma di Canale 5 che Elisabetta Canalis è una delle donne dello spettacolo più amate ed apprezzate da tutto il pubblico italiano. E lo è ancora adesso, sia chiaro. Nonostante, da diversi anni, l’ex velina di Striscia la Notizia abbia deciso di abbandonare l’Italia e di dedicarsi alla sua famiglia, la bellissima sarda continua a vantare si un successo davvero clamoroso. Soprattutto, badate bene, sul suo canale social ufficiale. Spesso e volentieri protagonisti di scatti fotografici davvero incantevoli, qualche giorno fa, la bella Elisabetta ha condiviso una foto che la ritrae ai tempi del liceo. È vero, quando ha partecipato a ‘Veline’ ed, in seguito, a ‘Striscia la Notizia’, era davvero giovanissima, eppure, negli anni della sua adolescenza, non l’avevamo mai vista prima d’ora. Siete curiosi di vederla adesso? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Elisabetta Canalis, spunta lo scatto dei tempi del liceo: com’è cambiata negli anni

Sempre molto attiva ad intrattenere e a condividere con tutti i suoi adorati sostenitori ciò che la riguarda molto più da vicino, pochissimi giorni fa, Elisabetta Canalis ha voluto condividere uno scatto di quando era al liceo. Sappiamo benissimo che, sul suo account social ufficiale, l’ex velina di Striscia la Notizia ama condividere degli scatti fotografici davvero stupendi. E, questo di qualche giorno fa, rientra alla grande tra di essi. Ecco, ma siete curiosi di vederla? E, soprattutto, vedere com’è cambiata nel corso degli anni? Guardare per credere!

È proprio questo lo scatto che Elisabetta Canalis, alcuni giorni fa, ha condiviso sul suo account social ufficiale. In compagnia di una sua amica, l’ex velina di Striscia la Notizia si mostra ai suoi sostenitori quando era al liceo. Certo, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, la bellissima sarda era davvero piccolissima. Eppure, nel corso degli anni, non ha affatto perso ciò che da sempre l’ha caratterizzata: la bellezza. Siete d’accordo?

