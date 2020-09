A pochi giorni dal suo ingresso nella casa del GF Vip, Elisabetta Gregoraci ha fatto una vera e propria rivelazione a sorpresa.

Manca davvero pochissimo alla quinta edizione del GF Vip. Proprio Lunedì 14 Settembre, infatti, andrà in onda la prima ed imperdibile puntata. Non sappiamo esattamente come verrà strutturato il primo appuntamento. Anche perché, come raccontato in un nostro articolo, anche per quest’anno, il reality avrà un doppio appuntamento settimanale. Fatto sta che, com’è giusto che sia, ciascun concorrente è davvero super emozionato e voglioso di iniziare questa nuova esperienza televisiva. È il caso, ad esempio, di Elisabetta Gregoraci. Che, sul suo canale social ufficiale, pochissime ore fa, ha scritto un messaggio a tutti i suoi sostenitori poco prima di varcare la soglia rossa della famosa casa di Cinecittà. Con indosso un delizioso body bianco super aderente, la Gregoraci si è lasciata andare ad una vera e propria rivelazione a sorpresa. Ecco tutti i dettagli.

Elisabetta Gregoraci prima del GF Vip: il messaggio social

A pochi giorni dall’inizio della sua nuova avventura televisiva nella casa del GF VIP, Elisabetta Gregoraci ha voluto scrivere un messaggio social a tutti i suoi sostenitori. Come dicevamo precedentemente, Lunedì 14 Settembre inizierà la quinta edizione del famoso reality di Canale 5. E, molto probabilmente, nei prossimi giorni, ciascun concorrente verrà completamente isolato dal mondo esterno. Sarà proprio per questo motivo che l’ex moglie di Briatore, ancora prima di subire la confisca del suo telefono cellulare, ha voluto scrivere un messaggio.

Con indosso questo delizioso body bianco super aderente e che, da come si può chiaramente vedere, risalta alla grande la sua immensa bellezza, Elisabetta Gregoraci si è lasciata andare ad una vera e propria rivelazione a sorpresa. Insomma, nonostante abbia un curriculum alle spalle davvero da invidiare, l’ex moglie di Briatore ha confessato di essere realmente emozionata per questa sua nuova avventura. Noi non vediamo l’ora di vederla in azione, voi? Nel frattempo, noi le facciamo un grandissimo in bocca al lupo!

