L’ex tronista di Uomini e Donne, attraverso alcune sue recenti Instagram Stories, ha svelato il sesso del suo secondo bebè: è pazza di gioia.

Sin dalla sua prima messa in onda, Uomini e Donne ha riscosso un successo davvero inaudito. È proprio per questo motivo che ciascun suo protagonista, appena varcata la soglia dello studio di Cinecittà, entra nelle grazie del pubblico italiano. È il caso, ad esempio, di quest’ex tronista. Che, nonostante siano passati diversi anni dalla sua partecipazione al programma, continua a decantare di un clamore social davvero speciale. Su Instagram e, soprattutto, con i suoi sostenitori, la giovane romana non perde mai occasione di poter raccontare ogni cosa. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, con uno splendido annuncio a sorpresa, ha svelato ai suoi followers il sesso del suo secondo bebè. Poco più di un anno fa, lo sappiamo, è diventata mamma di un tenerissimo maschietto. Adesso, invece, sarà un altro piccolo ometto oppure una splendida femminuccia? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che, com’è giusto che sia, l’ex tronista è letteralmente pazza di gioia.

L’ex tronista svela il sesso del secondo bebè: l’annuncio a sorpresa

Soltanto pochissimi giorni fa vi avevamo dato questa splendida notizia: Giorgia Lucini, l’ex tronista di Uomini e Donne, è incinta del suo secondo bebè. A poco più di un anno di distanza dalla nascita del piccolo Riccardo, la giovane romana e il suo compagno Federico Loschi si accingono a diventare genitori per la seconda volta. Insomma, una notizia davvero splendida. E che, com’è solita fare, non ha affatto potuto fare a meno di condividerla con i suoi sostenitori. Ma non è affatto finita qui. Perché, proprio pochissime ore fa, l’ex tronista ha voluto svelare anche il sesso del suo secondo figlio. Siete curiosi di sapere se sarà un bel maschietto o una splendida femminuccia. Ecco tutti i dettagli.

Da quanto appreso dalle sue parole, sembrerebbe che il secondo bebè di Giorgia Lucini e Federico Loschi sia un altro maschietto. Insomma, un’ottima compagnia per il primogenito Riccardo, c’è poco da dire. Ed è per questo motivo che l’ex tronista è completamente pazza di gioia.

Ve la ricordate a Uomini e Donne?

Il percorso di Giorgia Lucini nello studio di Uomini e Donne non può assolutamente passare inosservato. Dapprima corteggiatrice di Andrea Angelini ed, in seguito, tronista, la giovane romana inizia una splendida storia d’amore con Manfredi Ferlicchia. I due si ameranno alla follia, ma, dopo la loro partecipazione a Temptation Island, decideranno di dirsi addio per sempre. Da quel momento, Giorgia incontra Andrea Damante e se ne innamorerà perdutamente. Fino poi a fidanzarsi, nel 2016, con il papà dei suoi due figli.

