Gemma Galgani, spunta un clamoroso retroscena sul lifting: la confessione inaspettata della dama è appena arrivata.

È la novità più clamorosa della nuova stagione di Uomini e Donne. E no, non stiamo parlando della fusione tra il Trono Classico e il Trono Over. Parliamo del nuovo aspetto della regina delle dame, Gemma Galgani, che questa estate ha deciso di sottoporsi al lifting al viso. Una decisione spinta da un motivo ben preciso, quella della torinese: quello di ridurre la distanza tra l’età anagrafica, 71 anni, e quella dello spirito. Gemma ha sempre dimostrato di essere piena di vita e di entusiasmo e questa ne è solo l’ennesima conferma. Tra i tanti complimenti ricevuti dalla Galgani, spuntano le critiche della ‘rivale storica’ Tina Cipollari, che la accusa di voler ‘rincorrere una gioventù ormai andata’. Ma proprio poco fa, Gemma ha raccontato qualcosa di più sull’intervento al quale si è sottoposta, rivelando un retroscena inaspettato. C’entra la padrona di casa, Maria De Filippi.

Gemma Galgani, spunta un clamoroso retroscena sul lifting: “Non mi sono consultata con Maria”

Il lifting di Gemma Galgani è senza dubbio l’intervento di chirurgia estetica più discusso del momento! La regina del Trono Over di Uomini e Donne ha stupito tutti mostrandosi con un viso ‘nuovo’. La dama si è rivolta al dottor Marco Gasparrotti e nella prima puntata di Uomini e Donne è stata mostrata una clip che spiegava, per sommi capi, il percorso di Gemma verso questa decisione. Un modo per ringiovanire nell’aspetto, senza però rivoluzionare completamente la sua immagine : “Ci tengo tantissimo a rimanere me stessa”, ha specificato la Galgani prima dell’intervento. Ma, a proposito dell’intervento, molti si sono chiesti: è stata la redazione del programma a pagarlo? Già in passato, infatti, Gemma aveva migliorato la sua dentatura, affidandosi ad un dentista tramite la trasmissione. Questa volta, però, non è andata così! Al settimanale Nuovo, Gemma specifica di aver fatto tutto da sola. Senza neanche dirlo alla padrona di casa! Proprio così, ecco le sue parole: “Prima dell’intervento non mi sono consultata con Maria, ma solo con il professore. Quando però l’ho vista dopo l’operazione, la sua espressione positiva è valsa più di mille parole. Penso le sia piaciuto il risultato finale!”

E voi, cosa ne pensate della decisione della dama del Trono Over? Vi è piaciuta la ‘nuova versione’ di Gemma Galgani?