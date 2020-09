Gerry Scotti, sapete quanti anni ha? Non ve lo aspettereste mai, ecco svelata la vera età dell’amatissimo conduttore, che è appena tornato in tv con ‘Caduta Libera’.

Gerry Scotti si può definire senz’altro uno dei volti maschili più amati della televisione. La sua carriera non ha certo bisgno di presentazioni, visto che Gerry è sulla cresta dell’onda da oltre 30 anni. Dopo un inizio come speaker radiofonico, durante il quale è stato la voce di Radio DeeJay, è approdato in tv, occupandosi dapprima di programmi musicali, per poi passare anche agli show di intrattenimento, come ‘Candid Camera’, o ‘La Sai L’ultima?’, e ai quiz, che diventano poi la sua ‘specialità’. Con ‘Passaparola‘, ‘Chi vuol essere Milionario’, ‘The Wall’ e ‘Caduta Libera‘ tiene compagnia e diverte il pubblico da diversi anni. Tante volte è capitato di vederlo emozionarsi insieme ai suoi concorrenti e questa è certamente una cosa che non è passata inosservata. Da sempre sulle reti Mediaset, Scotti è considerato un ‘fiore all’occhiello’ per l’azienda televisiva, che punta spesso su di lui per i programmi più importanti. Dal 2014 è anche giudice di ‘Tu Si Que Vales’, dove dimostra la sua competenza e la sua sensibilità. Ma se pensate di sapere davvero tutto sul conto di Gerry, c’è una cosa che in tanti si chiedono e che non tutti sanno. Stiamo parlando della vera età del conduttore, che per tanti è un mistero. Sapete quanti anni ha? Ve lo diciamo subito!

Gerry Scotti, sapete quanti anni ha? Non ve lo aspettereste mai, ecco la verità

Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati della tv italiana e i suoi programmi hanno sempre grande successo. Da lunedì 7 settembre è tornato in tv con ‘Caduta Libera’, con delle novità e delle modifiche causate dall’emergenza Coronavirus. Sempre pronto a divertire, intrattenere ed emozionare il pubblico, Gerry ha sempre dimostrato di avere un animo generoso e sensibile e la gente lo apprezza proprio per questo. Molto riservato sulla sua vita privata, il conduttore parla poco delle sue cose e forse non tutti sanno qual è la sua vera età. Voi la conoscete? Beh, ve la sveliamo noi! Gerry è nato il 7 agosto del 1956, perciò ha appena compiuto 64 anni.

Molti non se lo sarebbero aspettato, perché Gerry porta davvero benissimo i suoi anni. Siete d’accordo anche voi?