Il giudice di MasterChef, Giorgio Locatelli e sua moglie, Plaxy Exton sono stati protagonisti di un episodio drammatico, veri e propri attimi di terrore: scopriamo i dettagli.

Giorgio Locatelli è uno dei giudici di MasterChef, programma culinario in onda su Canale 8 e seguitissimo dai fan. Nato a Corgeno, la sua carriera sembra scritta dal destino fin dall’infanzia: la sua famiglia, infatti, possedeva un ristorante stellato. Da giovane si trasferisce prima a Londra e poi a Parigi, per perfezionare la sua arte e proprio nella capitale Britannica apre il suo ristorante Zafferano, che guadagna una stella Michelin. Seguiranno poi molti altri locali in giro per il mondo e una serie di documentari per la BBC. Proprio a Londra, Giorgio Locatelli incontra quella che sarà la compagna della sua vita, Plaxy Exton, nel 1989, quando ancora non conosceva bene la lingua ed era uno straniero appena giunto in città. Tre anni dopo, si incontrano di nuovo ed è subito amore: i due si sposano e decidono di metter su famiglia e il cuoco è talmente affezionato al primo figlio avuto dalla moglie da un’altra relazione da decidere di volerlo adottare. La coppia ha poi un’altra figlia, Margherita. Il giudice di MasterChef, proprio per sua figlia, si ritrova a vivere un episodio drammatico, dei veri e propri attimi di terrore.

Giorgio Locatelli, l’episodio drammatico raccontato dalla moglie

Plaxy Exton, moglie di Giorgio Locatelli, il famoso giudice di MasterChef, ha raccontato a Corriere.it l’episodio drammatico di cui la coppia è stata protagonista. La figlia Margherita, infatti, soffre di gravi intolleranze alimentari e ci sono molti limiti riguardo a ciò che può mangiare. Per questo motivo, all’età di quattordici anni, ha rischiato addirittura di morire. Per il giudice di MasterChef e la moglie sono stati attimi di vero e proprio terrore. Giorgio Locatelli, in particolare, soffre molto della cosa poiché non può preparare pietanze e varie per la propria figlia. A occuparsi dell’alimentazione della giovane è quasi sempre la madre.

Un momento davvero difficile quello affrontato da Giorgio Locatelli e dalla moglie.