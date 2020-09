Giulia De Lellis mostra le sue scarpe con i tacchi: c’è un dettaglio che hanno notato tutti ma di cosa si tratta? Guardate un po’ qui!

E’ una delle influencer più amate e seguite in Italia. Dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice, è diventata una vera e propria star televisiva e del web nel nostro paese: icona del make up e della moda Giulia De Lellis conta oggi quasi 5 milioni di follower, precisamente 4.916.556! La giovane romana tutti i giorni mostra ai suoi fan i suoi spostamenti, la sua quotidianità, come si trucca, i look che sceglie per uscire, e proprio nelle ultime ore ha catturato l’attenzione di tutti per un ‘dettaglio’ particolare. Ha mostrato a tutti, mentre cammina, le sue scarpe: gli utenti hanno notato qualcosa di strano…Date un’occhiata!

Giulia De Lellis, il ‘dettaglio’ inaspettato: cos’ha messo nei tacchi? Si vede chiaramente

Giulia De Lellis si diverte ad aggiornare costantemente i suoi fan di Instagram che la seguono tutti i giorni a tutte le ore: ieri pomeriggio sbrigava alcune faccende ed ha mostrato i suoi piedi che camminano velocemente sulla strada. Nella prima storia abbiamo visto che corre con indosso un paio di vans nere e bianche, nella seconda invece scrive: “Altro look, altro appuntamento, altra corsa, ovviamente“. Ma cosa indossa ai piedi? Tutti hanno notato qualcosa di particolare: si tratta di un paio di scarpe piuttosto ‘strane’. Ai lati del decolletè c’è qualcosa di bianco: sembrerebbe un fazzoletto ma nessuno è riuscito a capire di cosa si tratta. Sono fatte proprio così o è l’influencer ad aver messo qualcosa intorno al piede per non farli soffrire troppo durante la camminata? Chi lo sa, intanto una cosa è certa: GDL non smette mai di stupire tutti!