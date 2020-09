,Un’amara scoperta quella fatta da Roberta Beta, ex concorrente della primissima edizione del Grande Fratello, avvenuta per puro caso: ecco il racconto dettagliato della rivelazione shok.

Roberta Beta, originaria di Roma, è diventata nota al pubblico italiano per aver partecipato alla primissima edizione del Grande Fratello, reality show in cui un gruppo di estranei viene rinchiuso in una casa e monitorato ventiquattr’ore al giorno. Dopo il successo è diventata una conduttrice radiofonica lavorando per Radio Due ed è stata un’inviata per il programma La Vita in Diretta fino all’anno 2007. Si è dedicata anche alla scrittura, pubblicando il libro La grande sorella e, infine, ha anche tentato la carriera politica, candidandosi nella lista Roma Popolare per il Nuovo Centrodestra. Roberta Beta è madre e da poco ha trovato di nuovo l’amore dopo l’amara scoperta che riguarda il suo ex fidanzato: ecco la rivelazione shock.

Roberta Beta, l’amara scoperta che riguarda l’ex fidanzato

Roberta Beta: l’ex concorrente del Grande Fratello si è raccontata a Diva e Donna rivelando un’amara scoperta fatta riguardo al suo ex fidanzato. La conduttrice radiofonica ha raccontato di aver guardato per caso il cellulare di quello che, all’epoca, era il suo compagno e aver letto un messaggio che l’ha lasciata in stato di schok. Il messaggio in questione riportava la frase “Amore mio, mi manchi tanto” che non lasciava dubbi d’interpretazione. Roberta Beta ha spiegato che a ferirla maggiormente sia stato il fatto che il suo ex ha continuato a negare il tradimento anche di fronte all’evidenza. Oggi, la conduttrice è finalmente tornata serena. Roberta Beta, infatti, ha un nuovo amore, Paolo. I due si sono conosciuti durante l’estate, prima della rottura della conduttrice con l’ex compagno. Lei è rimasta subito colpita da Paolo e ha pensato che fosse un bell’uomo, ma, essendo fidanzata, la loro relazione si è limitata ad una conoscenza amichevole. In seguito c’è stato uno scambio di messaggi e una cena insieme ad altri amici come rimpatriata, ma nient’altro. Poi, quando la sua relazione è giunta al termine, Roberta Beta ha deciso di invitarlo a pranzo e, da quel momento, non si sono più separati. Di Paolo, la conduttrice dice che ha un’anima rock ed è uno spirito libero, molto diverso da tutti gli altri compagni che ha avuto e questo le ha fatto capire di aver sempre sbagliato riguardo al tipo di uomo di cui aveva bisogno al suo fianco.

Auguriamo a Roberta Beta tutta la felicità che merita.