Lutto nel mondo del cinema: è morta la famosa attrice Diana Rigg, che ha recitato nella seguitissima serie Il trono di spade.

Si è spenta l’amata attrice Diana Rigg, che ha interpretato il noto personaggio di Olenna Tyrell nella celebre serie “Il trono di spade“. Il suo nome completo era Enid Diana Elizabeth Rigg, nata nello Yorkshire nel 1938. Ha iniziato a lavorare nel teatro, recitando col regista Peter Brook. l primo ruolo importante però è in Agente Speciale, serie televisiva abbandonata per permetterle di interpretare il ruolo di Tracy Bond in Agente 007-Al servizio segreto di sua maestà. Diana è riuscita ad entrare e divenire un’attrice associata della Royal Shakespeare Company. E’ stata inoltre la prima attrice a recitare nuda sul palco, nella produzione teatrale Abelard and Heloise. Grazie al suo talento innato e immenso è diventata famosa in tutto il mondo, apprezzata da un pubblico che non conosce confini. Le generazioni più giovani la ricordano per il ruolo di Lady Olenna Tyrell nella serie Il Trono di Spade: con l’interpretazione del personaggio manipolatore che non ha nessun timore di confrontarsi con gli uomini più potenti di Westeros. Ha poi vestito i panni della duchessa di Buccleuch, fidata nuova dama di compagnia della giovane regina, nella seconda stagione di Victoria. Da pochissimo è giunta la notizia che nessuno poteva aspettarsi, Diana Rigg si è spenta all’età di 82 anni.

Lutto nel mondo del cinema: è morta la famosa attrice Diana Rigg

La nota attrice Diana Rigg, conosciuta soprattutto per il suo ruolo nella serie televisiva Il trono di spade ci ha lasciato da pochissimo, una notizia che ha commosso i milioni di fan che da sempre l’apprezzano. Diana ha avuto una carriera straordinaria, spaziando dal teatro fino ad arrivare al cinema, e interpretando i personaggi più disparati in numerosi film e serie televisive. Un’arte la sua che appartiene sicuramente a pochi e che non conosce confini. Oggi, è giunta la notizia che nessuno voleva ricevere, Diana Rigg si è spenta all’età di 82.

L’attrice è deceduta per un cancro diagnosticato a marzo, come sostenuto dalla figlia Rachael Stirling, anche lei attrice. Ha combattuto per tutti questi mesi riflettendo sulla sua meravigliosa vita, ricca di emozioni e momenti indimenticabili, ma soprattutto piena d’amore, di risate e di un profondo orgoglio per la sua professione, che ha sempre amato. Un annuncio che ha sconvolto tutti i suoi fan, in tutto il mondo, che tanto l’hanno seguita e apprezzata, soprattutto per la sua interpretazione ne Il trono di spade, una delle serie che da sempre ha riscontrato un successo incommensurabile. Infatti, proprio questo ruolo l’ha portata ad essere scoperta in particolar modo dai più giovani, ma molti la ricorderanno anche come la bond girl in Agente 007. Una morte inaspettata che ha lasciato uno spazio vuoto immenso nel mondo del cinema.

Segui anche il nostro canale instangram–>> clicca qui