Una bellissima donna, madre di una delle più celebri showgirl italiane: la somiglianza è impressionante, riuscite a riconoscerla? Scopriamo insieme di chi si tratta.

La bellissima signora ritratta nella foto è la mamma di una famosissima showgirl italiana e la somiglianza è davvero impressionante: riuscite a capire di chi si tratta? Parliamo della signora Bruna, madre della splendida Elisabetta Canalis. La modella e attrice italiana sembra aver ereditato il fascino e la classe dalla mamma. A quanto pare, la signora Bruna è una donna moderna che, nonostante viva ancora in Sardegna terra dov’è nata, spesso viaggia oltreoceano per raggiungere gli Stati Uniti e, in particolare Los Angeles. La ragione? Ovviamente la figlia! Elisabetta Canalis, infatti, si è trasferita in America con il marito, il chirurgo Brian Perri. Questa distanza non influisce in alcun modo sul rapporto tra madre e figlia, le due infatti sono legatissime come dimostrano i messaggi pieni di affetto e tenerezza che Elisabetta Canalis condivide sul suo profilo Instagram.

Elisabetta Canalis: l’impressionante somiglianza della showgirl con la mamma

Elisabetta Canalis è molto legata alla sua famiglia e alla sua terra d’origine, nonostante abiti ormai dall’altra parte del mondo. Un toccante messaggio postato insieme ad una foto sul suo profilo Instagram, infatti, racconta alla perfezione lo splendido rapporto tra la showgirl e la bellissima mamma, la signora Bruna. Nello scatto, mancano poco alla nascita della figlia di Elisabetta Canalis, la piccola Skyler e la showgirl si stringe nell’abbraccio della madre in un gesto di estrema rassicurazione e tenerezza. La didascalia che accompagna l’immagine è un omaggio alla donna in cui la showgirl spiega che è solo grazie a lei se è cresciuta con un carattere forte, indipendente e pieno di valori. Elisabetta Canalis ha voluto ringraziare e celebrare la signora Bruna e tutto ciò che ha fatto per lei. Ovviamente, la piccola Skyler è pazza della nonna e, ogni volta che la vede, non fa che abbracciarla, felice. Di seguito, il toccante post di cui vi abbiamo parlato.

Elisabetta Canalis e la mamma, la signora Bruna, sono davvero due donne bellissime e di grande sensibilità.