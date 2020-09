Una dei concorrenti del Grande Fratello Vip sarà la bellissima e talentuosa Myriam Catania, doppiatrice cinematografica dalla carriera brillante: ecco cosa ha confessato riguardo alla rottura con Luca Argentero.

La talentuosa Myriam Catania sarà una dei concorrenti del Grande Fratello Vip in onda da metà Settembre su Canale 5. Figlia d’arte, con una carriera brillante da doppiatrice, la giovane ha scelto di aprirsi con il settimanale Chi e raccontare com’è il suo rapporto oggi con l’ex marito, l’attore Luca Argentero. I due sono stati fidanzati per cinque anni fino al 2009, l’anno in cui hanno coronato il sogno di diventare marito e moglie. Nel 2016, tuttavia, si sono separati. Myriam Catania ha sempre chiarito che la loro rottura è stata civile e sono rimasti in buoni rapporti. A quanto pare, i cambiamenti caratteriali di entrambi hanno reso impossibile per la coppia restare sposata. Myriam Catania ha di recente fatto una confessione al settimanale Chi, rivelando cosa è accaduto dopo la rottura con l’ex marito.

Myriam Catania, confessione su Luca Argentero: “Non siamo amici”

Sia Myriam Catania che Luca Argentero oggi sono impegnati e felici con altre persone: lei è la compagna di Quentin Kammennann, un produttore francese da cui ha avuto una figlia. Lui è fidanzato con Cristina Marino che lo ha reso padre qualche mese fa della piccola Nina Speranza. Nonostante le loro vite abbiano proseguito su binari diversi, Myriam Catania ha fatto una sorprendente confessione: ha rivelato di aver chiesto consiglio all’ex marito riguardo la partecipazione al Grande Fratello. Ricordiamo, infatti, che anche Luca Argentero ha preso parte al programma quando ancora non era un volto noto del panorama televisivo italiano. Inoltre, Myriam Catania ha anche raccontato cosa è accaduto tra lei e Argentero dopo la rottura. A quanto pare, i due hanno un ottimo rapporto ma non possono definirsi “amici” nel senso stretto del termine. La doppiatrice ha spiegato che quando una storia d’amore è stata grande e intensa, è difficile creare poi un rapporto diverso. Nonostante tutto, Myriam Catania ha dichiarato di voler bene a Luca Argentero e di augurargli sempre e solo il meglio, ma ha confessato di non parlare con lui della sua quotidianità o del nuovo compagno.

Myriam Catania ha rivolto parole molto dolci all’ex marito ed è bellissimo vedere che nonostante la fine del loro matrimonio sia rimasto tra loro un rapporto civile e pieno d’affetto.