Oroscopo e alimentazione: sei un segno zodiacale che tende ad ingrassare facilmente? Scoprilo qui!

Come ben sappiamo, ogni segno zodiacale ha il suo carattere, le sue abitudini, i suoi pregi ed i suoi difetti. Abbiamo spesso parlato agli amanti dell’astrologia delle personalità che nascondono i segni zodicali. Tra i dodici segni sapete che è possibile individuare chi è più ‘litigioso’? Sapete chi è invece più bravo a letto? Insomma, ci sono tanti segreti dietro l’astrologia: oggi vi sveliamo le diversità dei segni quando si tratta di cibo! Chi ci tiene di più alla linea? Leggete un po’ qui!

Oroscopo e alimentazione: se sei di questo segno zodiacale sei destinato ad ingrassare facilmente

I nati sotto il segno dell’Ariete sono estremamente attivi e proprio per questo motivo non hanno molti problemi con il peso. Fanno molto sport ed il loro desiderio di ‘sentirsi sempre leggeri’ li spinge a non esagerare mai con il cibo, a non andare mai oltre la loro ‘sazietà’. Potrebbero esagerare qualche volta ma solo quando sono giù di morale! Il segno del Toro fatica a mantenere la linea: i nati sotto questo segno sono sempre predisposti a prendere peso. Non solo sono amanti della buona cucina ma fanno poco sport: quando la situazione inizia a sfuggire di mano però, non manca la determinazione e la buona volontà nel rimboccarsi le maniche ed iniziare una dieta o dedicarsi ad uno sport. Chi è nato sotto il segno dei Gemelli è emotivamente attivo: la cosa potrebbe portare a stare sempre in movimento, a inventarsi sempre qualcosa di nuovo e quindi a mantenere sempre la forma fisica. Consumano pasti piccoli, non disegnano la buona cucina: nonostante amino concedersi qualche cibo poco dietetico, sanno come gestire la loro linea. Il Cancro tende facilmente ad ingrassare: i nati sotto questo segno sono sedentari, hanno dei punti deboli ai quali non sanno porre rimedio. Tipo? Questo segno ama i dolci, uno degli alimenti da eliminare se si vuole fare la dieta: troppi zuccheri uniti alla mancanza di attività fisica li portano a prendere peso facilmente. Sport e stare alla larga dai dolci: è questo quello che ci vuole per i Cancro che non sanno cedere alle tentazioni!

Che sappiamo sui Leone? Sono attenti alla linea e tendono a mantenersi in forma ma la voglia di provare e gustare nuovi sapori li porta a prendere qualche kilo in più! La voglia del Leone di essere sempre ‘perfetto’ però, lo spingerà sempre ad agire immediatamente e correre ai ripari, prima che la situazione sfugga di mano! I nativi della Vergine sono di buona forchetta e questo li porta ad ingrassare. Se si trovano giù di morale o particolarmente stressati fanno difficoltà a rinunciare a cibi buoni ma poco dietetici o considerati nocivi. Superato però il periodo negativo sanno rimettersi in riga e tornare in forma! Bilancia non ha problemi: i nativi di questo segno sono persone moderate ed anche se amanti della cucina, sanno sempre come mantenersi in forma. I nativi dello Scorpione sanno mantenere la linea ma che difficoltà! Privarsi della buona cucina è davvero terribile per loro ma la forza di volontà della quale dispongono è tale da aiutarli a mantenere sempre un buon regime alimentare. I Sagittario ingrassano poco: pur amando mangiare, si saziano subito. Il loro peso forma non è mai in pericolo. I Capricorno tendono ad ingrassare se mangiano ‘male’: bisogna fare attenzione allo stile di vita che potrebbe portare ad un’alimentazione ‘sballata’. La loro tendenza però è quella di riuscire a tenere un peso forma ideale. Acquario vive una vita tranquilla e senza stress: per questo non tende troppo ad ingrassare. I Pesci invece tendono a prendere peso ma sanno contenersi: il cibo per loro è qualcosa di molto appagante e curioso e per questo il rischio di ingrassare è sempre dietro l’angolo. Sanno sempre rimettersi in carreggiata.