Paola Di Benedetto, la trasformazione è sorprendente: l’ex gieffina si mostra proprio così, ecco le immagini del ‘prima’ e ‘dopo’ a confronto.

Paola Di Benedetto è una delle più belle influencer e showgirl in circolazione. Diventata nota al grande pubblico per essere stata la ‘Madre Natura’ di Ciao Darwin, Paola è sempre stata ammirata per la sua incredibile bellezza e il suo corpo da urlo. Già nel programma condotto da Paolo Bonolis aveva fatto sfoggio del suo fascino, ma poi ha avuto modo di farsi conoscere anche come persona nei reality a cui ha partecipato. La Di Benedetto, infatti, è stata concorrente prima de L’Isola dei Famosi e poi del Grande Fratello Vip. E’ proprio nel reality di Alfonso Signorini che si è fatta maggiormente apprezzare dal pubblico, che l’ha premiata con la vittoria finale. Sempre super presente e attiva anche sui social, Paola ha un grande seguito sul suo profilo Instagram, con oltre 1 milione e mezzo di followers, con i quali lei condivide davvero tutto, dai momenti di lavoro a quelli con il suo fidanzato, il cantante Federico Rossi, del quale è davvero innamoratissima. Poco fa, invece, Paola ha voluto condividere con i suoi fan un suo ‘problema’, mostrando le immagini del ‘prima’ e del ‘dopo’: ecco la sua incredibile trasformazione.

Paola Di Benedetto ha sempre avuto un rapporto molto aperto con i suoi followers, con i quali ha sempre parlato di tutto, anche dei suoi ‘problemi’. Poco fa la showgirl si è mostrata mentre faceva un trattamento alla pelle del viso e ha approfittato per ricordare ai suoi fan che nelle sue storie in evidenza su Instagram c’è il racconto di come ha combattuto l’acne. La Di Benedetto, infatti, ha avuto questo ‘problema’ alla pelle e nel tempo è riuscita a curarlo, ma ha voluto condividere con i suoi followers il suo percorso, anche per dare forza a chi ne soffre. Per mostrare com’è cambiato il suo viso nel tempo, Paola ha pubblicato una sua vecchia foto con l’acne e subito dopo una del presente, mostrando la sua incredibile trasformazione. Siete curiosi di vederla?

Come si vede nelle immagini, Paola è cambiata davvero moltissimo nel tempo e con queste immagini ha voluto essere un esempio di ‘skin positivity’, argomento del quale si parla molto in questo periodo. Cosa pensate delle sue immagini?