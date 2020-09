Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin hanno trascorso gran parte delle mese di Agosto sul loro yatch, un’imbarcazione da sogno dotato di ogni confort e ideale per rilassarsi in vacanza. Scopriamo di più.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono una delle coppie più celebri e affiatate del panorama italiano. Lui è figlio dell’ex premier Silvio Berlusconi, è un imprenditore e un dirigente d’azienda, amministratore delegato di diverse imprese. Lei è una conduttrice televisiva che ha partecipato a Miss Italia raggiungendo la finale. I due si sono innamorati nel lontano 2002 e dalla loro relazione, solida e duratura, sono nati due figli: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Di recente, il settimanale Oggi ha stimato il patrimonio dei Vip, compreso quello della coppia e si è soffermato in particolare sullo yatch della coppia, un vero sogno.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin: vacanze da sogno sul loro yatch

La coppia si è rilassata nelle splendide acque tirreniche a bordo del suo yatch da sogno durante l’afa estiva. L’imbarcazione, lunga 43 metri, è dotata di ogni confort compresa una jacuzzi. Alto tre piani, appartenente alla serie “Vintage”, è dotato di scafo in acciaio e due motori Caterpillar. All’interno, si trovano suite, sala da pranzo, camera da letto e diverse zone destinate al relax. Il tutto arredato in uno stile elegante e sobrio. Lo yatch di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin è un vero sogno. Ricordiamo che, in precedenza, la famiglia dell’imprenditore possedeva un’altra imbarcazione semi affondata a Rapallo in modo irrimediabile.

Le vacanze di Pier Silvio Berlusconi e della compagna a bordo del loro splendido yatch hanno assicurato alla coppia privacy e intimità lontano dai paparazzi. Un relax meritato dopo un anno di duro lavoro per entrambi.