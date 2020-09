Sabrina Ferilli in uno scatto ‘bollente’: così si mostrava 20 anni fa

Sabrina Ferilli in uno scatto ‘bollente’ che non lascia spazio a parole: così si mostrava 20 anni fa.

Famosa per la sua bellezza e simpatia, Sabrina Ferilli è una nota attrice e conduttrice televisiva italiana. Diventata nel corso degli anni un’icona della bellezza del cinema italiano calcando i set e i palcoscenici più importanti. Fin dall’adolescenza mostra un forte amore per il cinema e cerca di avvicinarsi sempre di più alla sua passione per la recitazione frequentando diversi circoli teatrali della capitale. Successivamente cerca di entrare a fare parte del Centro Sperimentale di Cinematografia, purtroppo senza successo. Nonostante questo piccolo colpo, Sabrina non perde certamente le speranze e continua a perseguire il suo sogno. Grazie alla sua forza di volontà è arrivata a piccoli passi al culmine del successo, dimostrando di possedere doti innate e portentose. Sabrina Ferilli è un’attrice italiana simbolo della città eterna, capace di esprimere un’intensa sensualità accompagnata dal suo essere tanto solare. Ancora oggi, nonostante i suoi 56 anni è una delle donne e delle attrici più belle del nostro Paese. La bellissima conduttrice è apparsa in una foto ‘bollente’, che ha acceso la curiosità dei suoi fan: vediamo insieme la foto in questione.

Sabrina Ferilli in uno scatto ‘bollente’: così è apparsa 20 anni fa

La nota attrice e conduttrice Sabrina Ferilli è da sempre considerata una delle donne più belle del nostro Paese, di una sensualità fuori dal comune. Ha iniziato la sua carriera con alcuni ruoli secondari ma il successo arriva nel 1994 anno in cui partecipa nel film di Paolo Virzì La vita è bella, che le permise di vincere il prestigioso premio “Nastro d’argento” come migliore attrice protagonista. Qualche anno dopo sale sul palco dell’Ariston nelle vesti di conduttrice insieme a Pippo Baudo e Valeria Mazza. Da qualche anno ricopre il ruolo di giudice del famoso talent Amici di Maria de Filippi, e anche a Tu si que vales. Con lei le risate sono assicurate, ma non solo ha una personalità solare e spumeggiante, l’attrice è anche di una bellezza raffinata e sensuale. In uno scatto che ha acceso la curiosità dei suoi numerosi fan si mostrava così 20 anni fa, sempre impeccabile e meravigliosa.

La foto in questione ritrae l’attrice in una posa sensuale, lei giovanissima ma pur sempre bellissima, vestita di nero ma con un particolare che non lascia spazio a parole. Sabrina è apparsa nello scatto ‘bollente’ con le mani che a stento ricoprono le sue generose forme, mostrando un corpo perfetto, da far invidia a chiunque. Ancora oggi la Ferilli è tanto apprezzata, il suo portamento è inconfondibile, una donna che non ha bisogno di eccessivi gesti per farsi notare. La sua personalità così divertente accompagnata dalla sua avvenenza incantevole fanno di lei una vera e propria icona di bellezza.

Segui anche il nostro canale instangram—>> clicca qui