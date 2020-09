Si tratta di una vera e propria splendida notizia per l’amatissima coppia, è nato il loro primo figlio: ad annunciarlo è stata la diretta interessata.

Si tratta, senza alcun dubbio, di una vera e propria splendida notizia: l’amatissima coppia ha annunciato l’arrivo del loro primo figlio. A rivelare ogni cosa, com’è giusto che sia, è stata la diretta interessata. Che, proprio pochissime ore fa, ha voluto fare a tutti i suoi adorati sostenitori questo inaspettato annuncio a sorpresa. Il piccolo Leone, stando a quanto si apprende, sembrerebbe essere nato circa quarantotto ore fa. Ma, soltanto adesso, la bellissima ha deciso di rivelarlo a tutti i suoi accaniti followers. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che lei è stata, per diversi anni, valletta al famoso programma pre-serale di Rai Uno, ‘L’Eredità’, ed, in seguito, a ‘La Corrida’. Invece, lui è un famosissimo giocatore che ha militato in diverse squadre di Serie A molto, ma molto importanti. Siete riusciti ad indovinare? Ebbene si: sono proprio loro.

Nasce il primo figlio per l’amatissima coppia: splendido annuncio a sorpresa

Era il 1 Settembre del 2014 quando Ludovica Caramis e Mattia Destro, dopo due anni di fidanzamento, sono convolati a nozze. Davvero giovanissimi, ma super innamorati, i due giovani volti della televisione hanno coronato il loro più grande sogno. Le sorprese, però, non sono affatto terminate qui. Perché, come annunciato dalla diretta interessata sul suo canale social ufficiale, pochissimi giorni fa, i due sono diventati genitori del piccolo Leone. Ebbene si. Dopo nove mesi di gravidanza, l’ex valletta de ‘L’eredità’ e de ‘La Corrida’ ha dato alla luce il suo primogenito. Una gioia davvero immensa, da come si può chiaramente intendere. E che, com’è giusto che sia, non ha potuto affatto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori. Spesso e volentieri protagonisti di incantevoli scatti fotografici con il pancione e in compagnia del giocatore del Genoa, la bellissima Caramis non ha perso occasione di annunciare la nascita del suo primogenito. E così, con la foto di un bellissimo fiocco azzurro, Ludovica ha svelato di essere diventata mamma per la prima volta.

Una vera e propria splendida notizia per l’amatissima coppia, da come si può chiaramente. E che, prontamente, hanno voluto condividere con i loro sostenitori. Immediata è stata la reazione dei suoi followers. Che, appena appresa l’annuncio a sorpresa, ha riversato tutto il suo affetto a corredo del post dell’ex valletta de ‘L’eredità’. Tra i tanti, è spuntato anche il commento di Carlo Conti. ‘Welcome Leone’, ha scritto il conduttore televisivo. Anche noi ci accodiamo a lui: Benvenuto piccolo!

