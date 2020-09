Stefania Orlando al GF Vip: l’ex marito Andrea Roncato commenta così; ecco le sue parole.

Manca sempre meno all’inizio di una nuova edizione del Grande Fratello Vip. Sarà la quinta, per la precisione, delle versioni del reality dedicate ai personaggi famosi. Per il secondo anno consecutivo, a condurre ci sarà Alfonso Signorini, affiancato da due opinionisti speciali: Pupo, che abbiamo già visto nella scorsa edizione, e Antonella Elia, anche lei nella scorsa edizione, ma come concorrente! Ne vedremo delle belle! Anche perché il cast messo su da Signorini per questa edizione è davvero stellare: da Elisabetta Gregoraci a Fausto Leali, sono davvero tanti i super vip che hanno deciso di mettersi in gioco nella casa più spiata della tv. E tra le donne ci sarà anche lei, Stefania Orlando, una delle conduttrici più amate della nostra tv. Ebbene, al settimanale Mio, il suo ex marito Andrea Roncato ha commentato la partecipazione della Orlando al Gf Vip. Le sue parole non sono passate inosservate! Ecco cosa ha dichiarato.

Seguici anche sul nostro profilo ufficiale di Instagram ——-> CLICCA QUI

Stefania Orlando al GF Vip: l’ex marito Andrea Roncato smentisce la possibilità di un confronto in tv

Anche Stefania Orlando tra i concorrenti ufficiali della quinta edizione del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 a partire da lunedì 14 settembre. La conduttrice tv non vede l’ora di tuffarsi in questa nuova esperienza nel reality più spiato di sempre. Come spesso accade nella casa, qualcuno ha ipotizzato di poter vedere in diretta un confronto tra Stefania e il suo ex marito, Andrea Roncato. Ma a smentire categoricamente questa possibilità ci ha pensato proprio l’attore. Al settimanale Mio, ha commentato proprio l’ipotesi di un confronto in tv con la sua ex moglie: “Non ci penso proprio. Io e Stefania siamo stati sposati per due anni, ma da 23 anni a questa parte io non c’entro più niente con lei. Chiameranno suo marito“, ha dichiarato Roncato, riferendosi al nuovo compagno della Orlando, il musicista Simone Gianlorenzi.”Non la guarderò nè televoterò”, aggiunge.

Insomma, cancellata ogni possibilità di confronto tv tra i due ex. Ma i concorrenti di questa edizione sono tanti e i colpi di scena non mancheranno di certo! Appuntamento a lunedì 14 su Canale 5! La porta rossa più famosa della tv sta per aprirsi! Chi seguirà la prima puntata? Noi non vediamo l’ora!