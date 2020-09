Uomini e Donne, già arrivano i primi colpi di scena: in studio addirittura il sosia di Can Yaman. Oppure si tratta proprio di lui?

E’ ricominciato solo da tre giorni, ma Uomini e Donne ha già ripreso a sbalordire: nella puntata di ieri, ad esempio, è arrivato in studio qualcuno che non avremmo mai immaginato di vedere in quel contesto. Stiamo parlando dell’acclamatissimo attore turco Can Yaman. O forse, sarebbe meglio dire, del suo sosia. O forse no, sosia neanche poi tanto. Insomma di qualcuno, precisamente uno dei corteggiatori, che a torto o a ragione è stato paragonato al divo di Daydreamer. Avete capito di chi si tratta? Se non avete guardato la puntata di ieri del dating show, vi consigliamo di scoprire chi è questa new entry nel parterre dei corteggiatori perché resterete sicuramente di stucco.

Uomini e Donne, il corteggiatore che assomiglia a Can Yaman: paragone azzardato o verità?

L’inaspettato siparietto ha avuto inizio con l’entrata della tronista nuova di zecca Sophie Codegoni, bellissima 18enne che, dopo essersi presentata, ha giustamente cominciato un po’ a guardarsi attorno per fare “una prima scrematura” tra i corteggiatori. E’ stato in quel momento che Tina Cipollari, al vedere il 26enne Davide (capelli acconciati proprio come il protagonista di Daydreamer e fisico palestratissimo) ha esclamato: “Tu mi ricordi Can Yaman!”. D’accordo anche Sophie, che ha aggiunto di aver avuto la stessa sensazione al vedere il giovane. A quanto pare da ciò che è comparso sul web poco dopo, però, il popolo di Internet non sarebbe per nulla dello stesso avviso. Svariati i meme ironici che hanno messo a confronto i volti di Davide e Can con la famosa battuta ‘Quando lo ordini online contro quando ti arriva a casa’. Quest’anno comunque Uomini e Donne sembra pullulare di sosia: diversi i commenti sui social in cui il pubblico dice di notare somiglianze di ogni tipo. Sophie, ad esempio, è stata paragonata a Taylor Mega, l’altra tronista Jessica ad Asia Argento, e Gianluca a Kit Harington del “Trono di Spade”.

E voi cosa ne pensate? C’è davvero tutta questa somiglianza tra Davide e Can Yaman?