Gli uomini e i loro difetti, quali sono quelli che fanno innamorare perdutamente una donna: ecco una lista completa delle imperfezioni ritenute più sexy

Quante volte ci troviamo ad innamorarci di uomini che agli occhi di altre persone hanno questo difetto o quell’altro. In ogni caso a noi piacciono e non potrebbe interessarci meno. Eppure pensandoci bene, forse sono proprio quei piccoli difetti a rendere questi uomini così attraenti ai nostri occhi. Come si suol dire, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. D’altro canto lo dovremmo sapere bene che la bellezza è un elemento decisamente soggettivo e che non è detto che sia possibile misurarlo in egual misura per tutti. Motivo per cui dovrebbe valere sempre il detto meglio la sostanza della forma. Detto ciò però, pare proprio ci sia una ‘lista’ di difetti che farebbero innamorare perdutamente le donne. Vediamo insieme quali sono e soprattutto se siete d’accordo anche voi con questa lista di difetti attribuibili agli uomini!

Uomini e difetti, quali sono quelli che fanno innamorare una donna

Pare proprio ci sia una lista di piccoli difetti che farebbe impazzire le donne e le farebbe innamorare perdutamente. Per chi non lo sapesse, il Reddit come da definizione di Wikipedia è “un sito Internet di social news, intrattenimento, e forum, dove gli utenti registrati possono pubblicare contenuti. Gli utenti, inoltre, possono attribuire una valutazione, “su” o “giù” (comunemente chiamati in inglese “upvote” e “downvote”), ai contenuti pubblicati: tali valutazioni determinano, poi, posizione e visibilità dei vari contenuti sulle pagine del sito. I contenuti del sito sono organizzati in aree di interesse chiamate subreddit“. Scopriamoli insieme quali sono i difetti attribuiti agli uomini su questo social:

DIFETTI FISICI:

Al primo posto di questa classifica troviamo che le donne amano gli uomini con un grande naso o un naso rotto!

Al secondo posto troviamo gli uomini brizzolati. Quel tono sale e pepe sembra conferire un aria molto sexy agli uomini stando ai commenti della chat.

Poi ancora figurano difetti come:

“denti disallineati”, curati, bianchi, ma non perfettamente dritti

“sopracciglia molto folte”, forse poiché danno al viso un’aria molto più mascolina e dura

“rughe ai lati degli occhi quando sorridono”, irresistibili quando sorridono, tutte almeno una volta le abbiamo viste e amate

“occhiaie”, indice di impegno quotidiano

“cicatrici”, si sa ogni cicatrice ha una storia, e se la storia è bella forte, perché non esibirla

“capelli spettinati”

DIFETTI CARATTERIALI:

Tra i ‘difetti’ caratteriali maggiormente apprezzati, c’è la fedeltà nei confronti negli amici e dei propri ideali, che se per qualcuno può rappresentare un difetto, per qualcun altro è un enorme pregio. Poi c’è sicuramente l’ironia. A chi non piacciono gli uomini con la capacità di divertire…. Tra i difetti più apprezzati troviamo anche la sbadataggine e la goffaggine. Forse perché li fa vedere come dei pulcini indifesi di cui prendersi cura e a cui poter dare tutto il proprio affetto. Segue nella lista l’uomo mangione. A quale donna non fa piacere propinare i propri avanzi al partner in modo da non buttare via nulla e magari non fare brutte figure al ristorante o a casa di amici?!