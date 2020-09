Uomini e Donne, l’amatissima ex corteggiatrice è diventata mamma: è nato Gennaro Maria, primogenito della bellissima napoletana.

Una nuova edizione di Uomini e Donne è appena iniziata. Ma, nonostante ogni anno si presentino decine e decine di nuovi protagonisti, ci sono alcuni ex volti che il pubblico non potrà mai dimenticare. Tra questi c’è lei, Paola Frizziero, una delle corteggiatrici più amate di sempre. In realtà, la napoletana è stata anche tronista in un secondo momento, ma è il suo percorso come corteggiatrice ad essere rimasto nel cuore dei fan. Nella trasmissione di Maria De Filippi, Paola ha conosciuto Salvatore Angelucci, con cui ha vissuto un’intensa e tormentata storia d’amore, che ha appassionato il pubblico. Una storia che, però, non ha avuto lieto fine. A distanza di anni, la Frizziero ha ritrovato la felicità tra le braccia di Francesco, con cui è convolata a nozze nel 2019. E poche ore fa la notizia più bella: è nato il loro primo figlio, che come ha annunciato la stessa Paola qualche mese fa, si chiama Gennaro Maria.

Fiocco azzurro per uno dei volti più amati di sempre di Uomini e Donne. Parliamo di Paola Frizziero, la napoletana dalla bellezza semplice e il carattere forte che fece innamorare il tronista Salvatore Angelucci, nell’edizione 2005/2006. Una storia a cui i telespettatori di Uomini e Donne si appassionarono completamente, ma che ormai è solo un ricordo passato. Oggi Paola è una moglie e mamma splendida! Proprio così, il suo primo figlio è nato proprio poco fa, come ha annunciato NewsUominieDonne.it. A confermare la notizia, anche la sorella di Paola, Aurora Frizziero, con una stories su Instagram dolcissima:

Un cuoricino azzurro, ad indicare l’arrivo del piccolo, che come annunciato da Paola lo scorso maggio, si chiama Gennaro Maria. Non ci resta che dare il benvenuto al piccolo e fare i nostri migliori auguri ai neo genitori, auguri mamma Paola e papà Francesco!