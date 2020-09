Uomini e Donne, arriva la dolcissima confessione del nuovo tronista: nessuno se lo sarebbe aspettato, le parole del ragazzo emozionano

Lo sappiamo benissimo tutti, Uomini e Donne negli ultimi anni è diventato una sorta di trampolino di lancio per tutti quei ragazzi che nella vita desiderano sfondare nel mondo dello spettacolo, ma non è ora e non è stato sempre così. Anzi, moltissime delle coppie uscite dal dating show hanno messo su famiglia, si sono sposate. Molti altri protagonisti invece, nonostante non stiano più con i partner conosciuti all’interno del programma hanno trovato la felicità al fianco di qualcun altro e si sono sistemati. Alcuni di questi ex protagonisti sono ancora amatissimi e seguitissimi dal pubblico, che adesso grazie ai social riescono a sentirsi sempre in contatto con loro. Nonostante il lockdown questo è stato un periodo molto florido per alcune di queste ex protagoniste del programma che adesso si trovano a diventare madri per la prima volta o in alcuni casi, mamma bis o tris.

Uomini e Donne, la dolcissima confessione del tronista: nessuno se lo sarebbe aspettato

lo abbiamo conosciuto questa settimana, bellissimo, simpatico ed educato. Un ragazzo totalmente estraneo al mondo dello spettacolo, che di professione fa l’imprenditore. Possiede infatti un locale da qualche anno, dove prima lavorava come barista. Adesso che il suo percorso a Uomini e Donne è iniziato, iniziano ad apparire le prime fan page sui social network in cui il ragazzo viene elogiato e apprezzato.

Elogiato ed apprezzato non solo per il suo aspetto fisico, decisamente aitante, ma anche per i suoi ideali e per il suo modo di vedere la vita. Il ragazzo infatti, durante il video di presentazione ha rivelato di voler diventare padre. Il ragazzo ha infatti rivelato di non aver avuto un padre e per questo motivo desidera fortemente di diventare genitore e provare quell’affetto che a lui purtroppo è mancato. Discorso che in molti potranno condividere e che apprezzeranno, per la genuinità del pensiero. Non ci resta quindi che aspettare per capire come andrà il suo percorso e se riuscirà a trovare l’anima gemella per poter realizzare il suo sogno di paternità. Seguiamolo insieme attraverso witty tv o su mediaset play. Le puntate in replica del programmo potete trovarle li. Vi ricordiamo di seguirlo anche su instagram, dove potete trovare tutte le sue foto.