Vanessa Incontrada finisce nella bufera: pioggia di critiche per il suo ultimo post su Instagram, ecco cos’è successo alla conduttrice nel dettaglio.

Vanessa Incontrada è senza dubbio un’attrice e conduttrice amatissima dal pubblico. Da sempre apprezzata per la sua solarità e genuinità, Vanessa è molto amata anche per la sua bellezza. Dolce, simpatica e bellissima, è davvero una delle showgirl di maggiore successo in Italia. Negli ultimi mesi è stata molto apprezzata nella fiction di Rai Uno che l’ha vista protagonista, ‘Come una Madre’, che ha ottenuto ottimi ascolti, ma l’abbiamo vista anche in tv, nell’inedito ruolo di giudice durante l’ultima edizione di ‘Amici’. Anche in questo caso, Vanessa ha fatto sfoggio della sua dolcezza e della sua grande sensibilità, creando un rapporto di grande rispetto e amicizia con i concorrenti del talent. Anche lei, però, diventa talvolta oggetto di critiche, soprattutto sui social. Proprio com’è successo con l’ultimo post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, che l’ha portata al centro di una vera e propria bufera. La didascalia scritta dall’attrice, infatti, ha collezionato critiche per un ‘particolare’ che in tanti non hanno capito e apprezzato: ecco cos’è successo nel dettaglio.

Vanessa Incontrada finisce nella bufera: pioggia di critiche dopo il suo post su Instagram, ecco cos’è successo nel dettaglio

Vanessa Incontrada è finita letteralmente nella bufera dopo aver pubblicato un post su Instagram. Ospite al Festival di Venezia, l’amatissima attrice e conduttrice ha incontrato l’attore Pedro Alonso, protagonista de ‘La Casa di Carta’ nel ruolo di Berlino, e ha pubblicato un selfie insieme a lui, scrivendo una didascalia molto ‘particolare’, che non tutti hanno capito.

‘O Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao… Un besito amigo mio Berlino”, ha scritto Vanessa, con la chiara intenzione di citare la colonna sonora della serie ‘La Casa di Carta’, cantata proprio da Alonso, nel ruolo di Berlino. La canzone, però, ha scatenato le critiche e gli insulti di alcuni followers della Incontrada, che non hanno colto la citazione e l’hanno accusata di essersi schierata politicamente.

Fortunatamente, però, tra i tantissimi commenti che hanno invaso il post della Incontrada, non sono mancati anche alcuni che hanno chiarito la situazione, spiegando che in realtà la showgirl voleva solo omaggiare l’attore con la sigla della serie di cui è protagonista.

Riuscirà questo chiarimento a placare l’ira degli haters?