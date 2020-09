Verissimo, Silvia Toffanin inizia col botto: il super ospite della prima puntata del talk show di Canale 5.

Settembre è ormai arrivato e, per gli appassionati di tv, significa soltanto una cosa: i principali programmi sono pronti a tornare in onda! E a partire da sabato 12 settembre sarà anche la volta di Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio di Canale 5, condotto da Silvia Toffanin. Come molte altre trasmissioni, anche Verissimo ha subito un brusco stop nel corso della passata stagione, per via dello scoppio dell’emergenza Coronavirus. Nelle ultime puntate, infatti, sono state mandate in onda le repliche delle interviste più toccanti dell’ultima stagione, alternate a video messaggi inediti di alcuni tra i personaggi più amati della nostra tv. Adesso, però, Silvia è pronta ad emozionarci di nuovo con interviste inedite ed ospiti in studio, il tutto naturalmente rispettando le norme anti-contagio. Ebbene, le anticipazioni sulla prima puntata del talk sono già succulente: si inizia col botto! Scopriamo chi saranno i primi ospiti!

Verissimo, Silvia Toffanin inizia col botto: le anticipazioni della prima puntata di sabato 12 settembre

Tutto pronto per l’inizio di una nuova stagione di Verissimo, il seguitissimo talk show di Canale 5, condotto da Silvia Toffanin. Interviste toccanti, attraverso cui, con garbo e gentilezza, la conduttrice riesce a tirare fuori ricordi e aneddoti inediti delle star più amate del nostro mondo dello spettacolo. Chi ci sarà nella prima puntata della nuova edizione, in onda sabato 12 settembre alle ore 16.00? Ebbene, secondo quanto riporta Dagospia, ci sarà un super ospite, proprio nell’appuntamento di apertura. Si tratta di Lapo Elkann! Sarebbe la prima volta per lui nello studio della trasmissione di Canale 5 e tutto fa pensare che sarà un’intervista ricca di colpi di scena! Ma non è tutto: oltre all’indiscrezione Elkann, c’è una notizia ufficiale. Un altro super ospite è stato annunciato attraverso i canali social della trasmissione. Date un’occhiata:

Proprio così, Piero Chiambretti sarà ospite nella prima puntata dello show. Con ogni probabilità, il conduttore racconterà la triste esperienza del ricovero in ospedale per Coronavirus: a causa del Covid, Chiambretti ha perso anche la sua mamma. Il conduttore torinese è inoltre pronto per una nuova esperienza in tv, alla guida del programma sportivo Tiki Taka. Non ci resta che attendere sabato per scoprire cosa avrà da raccontarci e seguire, finalmente, le nuove interviste esclusive di Verissimo. E voi, seguirete la puntata?