Nel corso della puntata odierna di ‘Ogni Mattina’, Adriana Volpe ha interrotto improvvisamente la diretta: quello che accade dopo è incredibile.

Conduttrice di successo e, soprattutto, di diversi programmi televisivi, Adriana Volpe, dopo la magnifica esperienza al Grande Fratello Vip, è al timone di un programma davvero splendido. Esattamente, è dal 29 Giugno scorso che l’ex concorrente del famoso reality di Canale 5 è la conduttrice di ‘Ogni Mattina’, lo show in onda dal Lunedì al Venerdì su TV8. Ogni giorno, lo sappiamo benissimo, la bellissima Volpe ci regala delle puntate del suo show davvero incredibili. Ricche di ospiti, di pillole di gossip, di indiscrezioni e, perché no, anche di veri e proprio colpi di scena, la simpaticissima Adriana continua ad ottenere un seguito davvero clamoroso. Ecco, a proposito di colpi di scena, sapete che nel corso della puntata odierna, Venerdì 11 Settembre, la conduttrice ne è stata la protagonista di uno di questi? Si, è proprio così. Nel corso della diretta odierna, inaspettatamente ed improvvisamente, Adriana Volpe ha interrotto lo show. Sapete perché? Vi sveliamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Adriana Volpe interrompe la diretta di ‘Ogni Mattina’: il motivo

Per l’ultima puntata di questa seconda settimana del mese di Settembre, Adriana Volpe ha regalato una puntata di ‘Ogni Mattina’ ricca di ospiti, come sempre, e, soprattutto, ricca di colpi di scena. Sapete perché? Semplice: come dicevamo precedentemente, ad un certo momento della puntata odierna, la simpaticissima conduttrice ha inaspettatamente interrotto la diretta. Chiedendo, tra l’altro, al suo collega Alessio Viola di darle una mano. Si sarà sentita poco bene? Nient’affatto, state tranquilli! Anzi, con questa ‘mossa’, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha generato un vero e proprio momento di ilarità. Ma cos’è successo esattamente?

Era da poco iniziata la seconda parte del programma quando Adriana Volpe, dopo aver ascoltato l’ultima bomba di gossip di Giovanni Ciacci su Andrea Iannone, ha interrotto la diretta e si è accasciata a terra. ‘Fatemi mettere così, alzo un attimo anche le gambe così arriva un po’ di sangue anche al cervello’, ha detto la conduttrice televisiva. Per poi concludere: ‘Ho bisogno di riprendermi’. Insomma, da come si può chiaramente immaginare, un siparietto davvero imperdibile e, soprattutto, divertente. Che, ancora una volta, testimonia l’immensa professionalità della Volpe.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui