Seppure in Sardegna per Temptation Island, Alessia Marcuzzi non rinuncia all’allenamento: tutti gli esercizi da fare per avere un corpo da urlo come il suo.

Sta per concludersi in modo più che ottimale l’incredibile vacanza di Alessia Marcuzzi. Dopo aver trascorso un’estate all’insegna del gossip, di tanto amore con suo marito Paolo e di sana e pura amicizia, la conduttrice romana si è trasferita, ormai da diverse settimane, in Sardegna per le riprese della nuova edizione di Temptation Island. In attesa, però, di vederla sul piccolo schermo e, soprattutto, alle prese con le mille avventure delle sei coppie in gioco, la bellissima Marcuzzi non perde mai occasione di poter condividere con i suoi followers tutto quello che fa durante le sue giornate sarde. Alcuni giorni fa, ad esempio, Alessia ha voluto mostrare il suo allenamento. Ebbene si, avete letto proprio bene. Nonostante impegnata a lavoro, la conduttrice non rinuncia mai a curare la propria forma. La domanda, però, adesso sorge spontanea: che tipo di ‘work out’ ha esercitato la bella romana? Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che è un tipo di allenamento ‘total body’. Nel senso che, con pochissimi esercizi, Alessia ha messo in funzione tutti i muscoli del suo corpo per un risultato davvero al top. Ma diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Alessia Marcuzzi, appuntamento imperdibile con l’allenamento: gli esercizi per un corpo al top

Sappiamo benissimo che Alessia Marcuzzi decanta di una forma fisica davvero al top, ma come fa? Beh, supponiamo che, oltre ad una sana e corretta alimentazione, la conduttrice romana sia solita accompagnare anche un costante allenamento sportivo. D’altra parte, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata a renderlo noto. Qualche giorno fa, durante la sua permanenza in Sardegna per le riprese di Temptation Island, l’ex colonna portante de L’Isola dei Famosi, in diretto collegamento dalla sua casetta, ha voluto mostrare ai suoi followers gli esercizi che mette in pratica per avere un corpo davvero da togliere il fiato. Siete curiosi di conoscerli anche voi? Tranquilli, vi sveleremo e spiegheremo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Primo esercizio: dopo un ottimo riscaldamento, che, ricordate, è fondamentale prima di iniziare qualsiasi tipo di attività fisica, è impensabile non iniziare il proprio work out con il classico ‘squat’;

dopo un ottimo riscaldamento, che, ricordate, è fondamentale prima di iniziare qualsiasi tipo di attività fisica, è impensabile non iniziare il proprio work out con il classico ‘squat’; Secondo esercizio: è denominato ‘affondo incrociato laterale’. Non è nulla di ‘strano’, state tranquilli. Piuttosto, consiste nello svolgere un semplice un passo con la vostra gamba dietro all’altra vostra gamba e spingere verso il basso il bacino. Ovviamente, ciò che vi raccomandiamo sono sempre le posizioni: piedi aperti perpendicolarmente alle vostre spalle; schiena dritta e petto in fuori;

è denominato ‘affondo incrociato laterale’. Non è nulla di ‘strano’, state tranquilli. Piuttosto, consiste nello svolgere un semplice un passo con la vostra gamba dietro all’altra vostra gamba e spingere verso il basso il bacino. Ovviamente, ciò che vi raccomandiamo sono sempre le posizioni: piedi aperti perpendicolarmente alle vostre spalle; schiena dritta e petto in fuori; Terzo esercizio: i classici addominali. Divaricate le vostre gambe sempre rispettando la larghezza delle vostre gambe ed iniziate a fare un mezzo movimento alzando il busto;

i classici addominali. Divaricate le vostre gambe sempre rispettando la larghezza delle vostre gambe ed iniziate a fare un mezzo movimento alzando il busto; Quarto e quinto esercizio: continua l’allenamento degli addominali. Nel primo caso, infatti, alza le gambe da terra e le piega, formando un angolo retto. Nel secondo caso, invece, le estende completamente verso l’alto. Il movimento è sempre il medesimo: mezzo piegamento con il busto;

continua l’allenamento degli addominali. Nel primo caso, infatti, alza le gambe da terra e le piega, formando un angolo retto. Nel secondo caso, invece, le estende completamente verso l’alto. Il movimento è sempre il medesimo: mezzo piegamento con il busto; Sesto esercizio: addominali completi. Appoggiate per bene le piante dei vostri piedi a terra ed, ovviamente, anche il vostro bacino. Una volta fatto questo, iniziate ad alzarvi con il busto ed estendete verso l’alto le braccia;

addominali completi. Appoggiate per bene le piante dei vostri piedi a terra ed, ovviamente, anche il vostro bacino. Una volta fatto questo, iniziate ad alzarvi con il busto ed estendete verso l’alto le braccia; Settimo esercizio: si allena il Lato B. Appoggiate i gomiti e le ginocchia a terra (posizione quadrupede, quindi), alzate la vostra gamba parallelamente al pavimento ed estendetela in alto più che potete.

Insomma, da come si può chiaramente leggere, questo di Alessia Marcuzzi è un vero e proprio allenamento ‘total body’. Con questi ben sette esercizi, infatti, la conduttrice romana ha ‘lavorato’ sodo sugli addominali, sui muscoli dei glutei, i quadricipiti ed, ovviamente, anche la parte superiori del suo corpo. Insomma, un allenamento davvero al topo.

