Andrea Damante, ‘Con Giulia ci siamo presi del tempo’: il dj confessa

In un’intervista a Vanity Fair, Andrea Damante ha fatto chiarezza sulla sua storia con Giulia De Lellis: tra loro è davvero finita? Le sue dichiarazioni.

Andrea Damante starebbe vivendo un “un periodo mentalmente abbastanza stressante”, come ha dichiarato lui stesso. Insieme alla sua (ex?) Giulia De Lellis, i due avrebbero deciso di prendersi una pausa per riflettere sul loro rapporto. Il dj ammette di non stare vivendo questo allontanamento nel migliore dei modi, anzi, confessa di stare attraversando un periodo non facile. Anche il suo lavoro di dj ha risentito della crisi dovuta al Coronavirus e, come se non bastasse, si è trovato a dover fare i conti anche con le difficoltà della sua relazione sentimentale. C’è da dire però che le sue parole non lascerebbero intendere una vera e propria fine tra loro, ma appunto solo una pausa. Certamente il far parte del mondo dei vip non ha aiutato la serenità della coppia: “Il gossip su di noi spesso fatto solo di notizie false o raccontate solo per fare rumore provoca malumore e non è semplice riuscire a ritagliarsi momenti privati”, ha confessato Andrea che ammette di non riuscire più a trattenersi dallo smentire pubblicamente certe notizie false sul loro conto, come invece faceva in passato.

Andrea Damante su Giulia De Lellis: “E’ sempre più bella”

Giulia De Lellis è stata presente a Venezia 2020: la bella romana non è passata affatto inosservata, sia per la sua bellezza, sia per la sua scelta di sfilare sul red carpet mostrando le imperfezioni del viso, proprio come tutte le donne comuni. A questo proposito, Andrea Damante ha dichiarato di aver apprezzato tantissimo il gesto di Giulia che reputa “straordinaria” e “sempre più bella”. Damante si è infatti espresso così in merito: “Ritengo che Giulia sia cresciuta molto, è straordinaria e sempre più bella. Lei purtroppo soffre di acne ma pian piano ha iniziato ad abituarsi, e ha fatto benissimo a mostrarsi senza filtri perché non sono due o tre imperfezioni a fare la differenza”.

Bellissime parole quelle di Andrea Damante per la sua Giulia, con la quale ci auguriamo possa esserci un ritorno di fiamma definitivo.