Bake Off, Damiano Carrara confessa: “È stata una sofferenza”

Torna su real time il dolcissimo programma Bake Off Italia, lo show in cui dei pasticcieri amatoriali si sfidano sotto l’occhio vigile di giudici d’eccezione, tra cui troviamo Damiano Carrara: scopriamo cosa ha rivelato a Vero Tv.

Damiano Carrara, uno dei giudici più amati di Bake Off Italia, ha di recente raccontato al settimanale Vero Tv com’è stato registrare la nuova stagione del programma e confessa: “È stata una sofferenza”. Andiamo con ordine. L’ottava stagione dello show che va in onda il Venerdì in prima serata su Real Time, è ufficialmente iniziata. Come sempre, alla conduzione c’è la splendida Benedetta Parodi insieme al gruppo di giudici più famosi della tv: Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e proprio il bel Damiano Carrara. Quest’anno, inoltre, c’è una grande novità, ovvero l’arrivo di un quarto giudice. Di chi si tratta? Della raffinata Csaba dalla Zorza. Nella primissima puntata i sedici concorrenti (due in meno della scorsa edizione) si sono impegnati una torta di presentazione. Ma cosa ha dichiarato Damiano Carrara? Scopriamolo.

Damiano Carrara racconta com’è stato registrare le nuove puntate di Bake off

Al settimanale Vero Tv Damiano Carrara ha raccontato com’è stato girare i nuovi episodi del programma. Lo chef ha riferito che le riprese, fatte in piena estate, hanno messo a dura prova sia i giudici che i concorrenti a causa del caldo fortissimo. “È stata una sofferenza”, ha detto Damiano Carrara, alludendo al fatto di dover restare sotto il tendone a sessanta gradi e avvolto nella divisa. Il giovane ha infatti spiegato che la giacca da chef è imbottita, pesante, ragion per cui il calore era ancora più insopportabile. A quanto pare le registrazioni sono state davvero dure, ma il risultato è certamente eccellente. Il programma è uno dei punti di forza di Real Time ed è seguitissimo dai fan.

Non ci resta che continuare a seguire Bake off e sognare di assaggiare i capolavori di pasticceria!