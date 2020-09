Nel corso della puntata odierna di Storie Italiane, la famosa cantante ha parlato del momento difficile vissuto l’anno scorso: il racconto drammatico.

Si conclude, con la puntata di Venerdì 11 Settembre, la prima settimana di ‘Storie Italiane’. Ritornata al timone del suo show dopo la nascita della piccola Carlotta, Eleonora Daniele ha regalato ben sei puntate davvero incredibili. A farle compagnia in questo delizioso viaggio televisivi non solo ci sono stati i numerosi servizi fotografici mandati in onda, ma anche i diversi ospiti che si sono alternati nello studio e che, soprattutto, hanno avuto la possibilità di raccontarsi e confessarsi. Lo ha fatto anche qualche ora fa questa famosissima cantante. Che, per il suo ritorno in Tv, non ha potuto fare a meno di raccontare il difficile momento vissuto esattamente un anno fa. Ebbene si. È proprio così. Come raccontato dalla diretta interessata alla simpaticissima Eleonora Daniele, non soltanto le è stato diagnosticato un tumore, ma è stata anche vittima di un incidente stradale. E, badate bene, l’intervallo di tempo tra questi due spiacevoli episodi è davvero brevissimo. Insomma, da come si può chiaramente immagine, un racconto davvero drammatico, c’è da dirlo. Ma di chi parliamo esattamente? E, soprattutto, cos’è successo realmente? Scopriamolo insieme.

La famosa cantante racconta il suo momento difficile: cos’è successo

È stato uno dei volti di punta di ‘Buona Domenica’, Rita Forte. Spesso e volentieri presente nel famosissimo programma di Maurizio Costanzo, la famosa cantante è entrata nel cuore di tutti gli italiani. È proprio per questo motivo che il suo drammatico racconto ha toccato il cuore davvero di tutto. Nel corso della ospitata odierna a ‘Storie Italiane’, come dicevamo precedentemente, la simpaticissima Forte non ha potuto fare affatto a meno di raccontare il difficile momento vissuto esattamente un anno. Chiamata da Eleonora Daniele proprio a svelare ogni cosa a tal proposito, Rita ha subito esordito di avere vissuto un anno particolarmente difficile. Non soltanto, come dicevamo precedentemente, le è stato diagnosticato un altro tumore (il primo, infatti, le è stato diagnosticato ben ventuno anni fa), ma di essere stata vittima di un incidente stradale. Ciò che, però, risulta essere ancora più drammatico è l’arco di tempo. Ad Aprile 2019, infatti, ha ricevuto la notizia della comparsa di un altro tumore al seno. E a Luglio 2019, invece, è stata coinvolta, insieme al suo compagno Raniero, in un sinistro.

Dopo una visita di controllo, quindi, Rita Forte scopre della comparsa di un altro tumore al seno. E dopo una settimana è costretta ad operarsi per asportarlo completamente. Qualche mese dopo, ed esattamente a Luglio 2019, viene coinvolta in un incidente stradale. Che, tra l’altro, le procura una frattura spirale alla tibia e al perone. Un momento davvero difficile, da come si può chiaramente. Dal quale, però, la cantante ne è uscita più forte di prima.