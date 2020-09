È tornato in onda su Canale 5 il quiz televisivo condotto dall’amatissimo Gerry Scotti, Chi vuol essere milionario e una domanda in particolare ha letteralmente mandato in tilt Wikipedia: scopriamo i dettagli.

Il 10 Settembre è tornato a intrattenere milioni di telespettatori il quiz televisivo Chi vuol essere milionario e, durante la puntata, c’è stata una domanda che ha letteralmente mandato in tilt Wikipedia. Scopriamo maggiori dettagli. Il programma, condotto dall’amatissimo Gerry Scotti, si basa su una serie di domande di cultura generale a cui il concorrente deve rispondere per avanzare nella sua scalata al montepremi. Una vera e propria montagna russa di emozioni, spesso abbiamo assistito a momenti indimenticabili. Nella puntata andata in onda la scorsa settimana, una domanda in particolare ha scatenato il caso sul web, mandando il tilt la celebre enciclopedia online di Wikipedia. Di quale domanda si tratta? Scopriamolo.

Chi vuol essere milionario: ecco la domanda che ha mandato in tilt Wikipedia

Gli utenti che nella serata di giovedì hanno tentato di accedere all’enciclopedia online di Wikipedia si sono probabilmente accorti che il sito era letteralmente bloccato. La “colpa” è stata della domanda posta al concorrente del quiz Chi vuol essere milionario: “cosa appare nel logo di Wikipedia?” Ovviamente, i milioni di telespettatori intenti a godersi il programma si sono precipitati a cercare la risposta tramite smartphone, tablet e pc. Questo ha generato un flusso tale di utenti da mandare in tilt il sito di Wikipedia e renderlo inaccessibile per qualche tempo, poiché cercare il logo dell’enciclopedia equivale a venire re-indirizzati direttamente al sito principale. Un episodio simile si era verificato a Marzo quando la maggior parte dei cittadini italiani tentò l’accesso in contemporanea al sito dell’INPS. Certo, vi è la possibilità che si sia trattato di un malfunzionamento che ha solo coinciso con la fatidica domanda posta da Gerry Scotti, ma si tratterebbe di un caso molto particolare.

E voi, cosa ne pensate? Si è trattato di un caso o Chi vuol essere milionario ha mandato in tilt Wikipedia?