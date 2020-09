Dritto e Rovescio, Del Debbio furioso contro Grillo: “Sei un poveretto”

Parole al vetriolo quelle pronunciate da Paolo Del Debbio contro Beppe Grillo che giorni fa ha aggredito un giornalista di Dritto e Rovescio.

Non ha potuto proprio tacere Paolo Del Debbio: l’aggressione da parte fondatore del M5s nei confronti di Francesco Selvi, giornalista del programma di Rete 4, ha indignato a tal punto il conduttore da spingerlo a pronunciare parole durissime contro l’ex comico. Quest’ultimo, qualche giorno fa, si trovava sulla spiaggia di Marina di Bibbona: quando Selvi gli si è avvicinato per rivolgergli alcune domande su Giorgia Meloni, Grillo gli ha sfilato di mano il cellulare, gli ha spruzzato del gel disinfettante e lo ha spinto giù per una scalinata. Il giornalista è finito al pronto soccorso con un trauma distorsivo, una escoreazione alle ginocchia e cinque giorni di prognosi. Il tutto è stato documentato in un video di denuncia mandato in onda nel corso della puntata Dritto e Rovescio.

Dritto e Rovescio, le dure parole di Del Debbio a Grillo: “Sei stato un selvaggio”

Paolo Del Debbio quindi ha deciso di intervenire in diretta sulla questione, dicendo a Grillo tutto quello che pensa al riguardo: “Grillo, sei stato un cattivo selvaggio, sei un corruttore di costumi, un leader politico non tira giù dalla scala un giornalista – ha commentato – Fattela con me, vengo da un quartiere popolare di Lucca, a me non fai paura. Non ti sto minacciando, non lo meriti, sei un poveretto“. “Gli esponenti del M5s, da Di Battista a Di Maio, hanno sempre detto che in questa trasmissione si sono trovati bene, quindi è proprio un problema di ignoranza tua”, ha proseguito il conduttore. “Il tuo è un caso di senilità anticipata, va curata. Uno che fa una roba del genere è bene che si interroghi su se stesso. Il problema è tuo, a me fai un baffo. La vita che fai sono c***i tuoi – conclude Del Debbio – se non c’hai sotto due noccioline ma due cog****i attacca quelli come me, quelli più forti. Sei veramente un poveretto”.

Durissima reazione quella di Del Debbio. E Grillo, come risponderà?