Elisabetta Gregoraci in lacrime a Verissimo: la confessione dolorosa

Elisabetta Gregoraci in lacrime nella prima puntata di Verissimo: ecco la confessione dolorosa della showgirl ed ex compagna di Flavio Briatore

Dopo il successo con Battiti Live, la Gregoraci si prepara ad entrare nella casa più spiata d’Italia. La showgirl ed ex compagna di Briatore sarà una delle concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Prima di entrare nella casa, la Gregoraci è stata ospite della prima puntata di Verissimo, in onda domani su Canale 5. Di seguito vi riportiamo un estratto dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin.

Elisabetta Gregoraci in lacrime a Verissimo: le sue dichiarazioni

La Gregoraci sarà ospite della prima puntata del programma condotto da Silvia Toffanin. A poco più di quarantotto ore dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, la conduttrice e showgirl televisiva si racconta nel salotto della Toffanin. La Gregoraci, in lacrime, ha parlato del suo divorzio con Flavio Briatore, dichiarando: “Ho sofferto tanto. Nella nostra relazione gli errori più grandi sono stati commessi da lui, quando l’ha capito era ormai troppo tardi. Sono stata una grande compagna di vita annullando anche me stessa”. La showgirl ha poi raccontato che, nonostante il matrimonio sia finito da ormai tre anni, tra i due rimane sempre un grande affetto: “Sono sempre presente nella sua vita perché siamo stati innamorati per tredici anni. Lui sa che può contare sempre su di me”.

L’imprenditore quest’estate ha contratto il Coronavirus e la Gregoraci ha raccontato a Verissimo: “Ci ha fatto prendere un grande spavento ma adesso sta bene. Ha contratto il virus ma per fortuna non ci sono state complicazioni e non ha avuto problemi respiratori”. Briatore adesso sta meglio e sta trascorrendo il periodo di quarantena a casa di Daniela Santanché, sua grande amica. La Gregoraci, invece, è pronta per trascorrere un ‘periodo di quarantena’ rilegata nella casa del GF VIP.