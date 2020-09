View this post on Instagram

Alcuni hanno già iniziato e per altri parte il nuovo anno scolastico. Un momento di grande emozione e vi siamo tutti vicini! In questo delicato periodo storico siete stati eccezionali. Siete il nostro futuro! In bocca a lupo RAGAZZI! Some have already started and for others the new school year will start soon. A moment of great emotion and we are all close to you! In this delicate historical moment you have been exceptional! You are our future! Good luck guys! 😉