È, senza alcun dubbio, un vero e proprio annuncio a sorpresa, quello che, pochissime ore fa, l’ex concorrente del GF Vip ha voluto dare a tutti i suoi sostenitori. Molto attivo sul suo canale social ufficiale e, soprattutto, sempre dedito ad aggiornare i suoi fan su quanto gli capita durante le sue giornate, non ha potuto fare a meno di annunciare una clamorosa novità della sua vita professionale. Sappiamo benissimo che, quando si partecipa a qualche programma televisivo, il successo riscontrato è davvero immediato. E ne è proprio il testimone. C’è da ammettere, però, che la partecipazione al famoso reality show di Canale 5 non è la unica e sola. Ancora prima di varcare la famosa porta rossa di Cinecittà, infatti, il giovane ragazzo è stato il protagonista indiscusso di Uomini e Donne. Avete già capito di chi parliamo? Esattamente, proprio di lui: Luca Onestini. Ma diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Sin da quando è apparso, per la prima volta, nello studio di Uomini e Donne, Luca Onestini ha cavalcato l’onda del successo. Dapprima corteggiatore di Clarissa Marchese ed, in seguito, tronista e fidanzato di Solei Sorge, il giovane bolognese è riuscito ad entrare nel cuore di tutti gli italiani. Tanto che, dopo pochi mesi dalla sua partecipazione al dating show di Canale 5, il bell’Onestini ha preso parte all’edizione del Grande Fratello Vip. Ne è passato di tempo da quel momento. Eppure, il successo di Luca non si è affatto affievolito. Anzi, è incrementato ancora di più. E ne abbiamo avuto la testimonianza pochissime ore fa. Quando, attraverso il suo canale social ufficiale, l’ex concorrente non ha potuto fare a meno di dare a tutti i suoi sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa.

Ebbene si. Avete letto proprio bene: Luca Onestini è diventato ufficialmente un inviato. La sua prima ‘apparizione’ è avvenuta quest’oggi, Venerdì 11 Settembre, nel corso della puntata di ‘C’è tempo per…’. Insomma, una notizia davvero grandiosa. E che, com’è giusto che sia, lo fa letteralmente esplodere di gioia. In effetti, è un grandissimo traguardo.

