GF Vip, un concorrente ha già puntato Elisabetta Gregoraci: “Voglio conoscerla”, ecco di chi si tratta.

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Si tratta della quinta, per quanto riguarda la versione del reality dedicata ai personaggi famosi. A condurla ci sarà, per la seconda volta consecutiva, Alfonso Signorini, affiancato da Pupo e Antonella Elia, nel ruolo di opinionisti. E anche stavolta Signorini ha messo su un cast davvero stellare, tra cui spicca lei, Elisabetta Gregoraci. La bellissima conduttrice calabrese ha scelto di mettersi in gioco nel reality proprio per la presenza di Signorini. E non esclude di innamorarsi nella Casa….Una dichiarazione che farà piacere a uno dei concorrenti ufficiali di questa edizione che, a pochi giorni dall’inizio, ha nominato proprio Elisabetta come sua ‘preferita’ tra le donne che entreranno nella casa quest’anno. A Fanpage.it, ha rivelato di puntare sulla sua conoscenza. Di chi parliamo? Ve lo sveliamo subito!

GF Vip, un concorrente ha già puntato Elisabetta Gregoraci: “La più interessante”

Il Grande Fratello Vip 5 sta per iniziare. E, anche quest’anno, si preannuncia un’edizione ricca di sorpresa e colpi di scena! Sono davvero tanti i super vip che hanno deciso di vivere questa esperienza nel reality più spiato della tv. Tra questi, anche Elisabetta Gregoraci, la bellissima ex moglie di Flavio Briatore. E proprio sulla conduttrice calabrese sembra aver messo gli occhi uno dei prossimi concorrenti del reality. Di chi parliamo? Di Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia, ed ex di Uomini e Donne e Temptation Island. Il bel Pierpaolo ha chiuso da qualche mese la storia con la modella Ariadna Romero, e, tra tutte, la Gregoraci è proprio quella che lo incuriosisce di più. “La più interessante, anche per intraprendere un discorso, potrebbe essere Elisabetta. Punto alla conoscenza con lei. Non la conosco ma anche gli amici me ne hanno parlato molto bene, come di una donna umile e preparata. Vedremo”.

Insomma, sembra proprio che il bel Pedrelli abbia preso già di mira la Gregoraci. Che possa essere proprio questa la prima ‘coppia’ della casa del GF vip 5? È davvero presto per dirlo! Non ci resta che attendere la prima puntata del reality: appuntamento a lunedì 14 settembre su Canale 5! La porta rossa più famosa della tv si sta per riaprire!