Giorgio Panariello ricorda il suo difficile passato: alcuni dei drammi che il comico imitatore italiano porterà sempre con sé.

Giorgio Panariello, classe 1960, ha alle spalle una carriera da attore, comico, imitatore, showman italiano. Un personaggio che con la sua simpatia e la sua ironia ha conquistato il pubblico italiano. Ha iniziato il suo percorso nel mondo dello spettacolo negli anni ’80, cominciando a lavorare come imitatore a Radio Forte dei Marmi. Il vero successo però arriva nel ’94 quando il comico inizia a lavorare al fianco di Carlo Conti su Teleregione Toscana. Dopo il successo in televisione Giorgio Panariello decide di fare il suo ingresso anche nel mondo del cinema. Raggiunge sin da subito una notorietà tale da consentirgli una strada tutta in discesa nel settore cinematografico, oltre che teatrale, mondo a cui approda successivamente. Quanto alla vita sentimentale, Panariello non è sposato e non ha figli. E’ però impegnato in una relazione con la modella Claudia Maria Capellini, scopri di più su di lei. Il passato dello showman però non è costellato solo di successi. L’attore ha raccontato infatti di un dramma che ha segnato la sua vita.

Giorgio Panariello: i drammi che hanno segnato la sua vita

Giorgio Panariello ha avuto un’infanzia difficile, è cresciuto da solo insieme ai nonni dopo essere stato abbandonato alla nascita da sua madre. Ha poi successivamente scoperto di avere un fratello, anche lui abbandonato dalla loro madre, ed è cresciuto in un istituto.

Qualche anno fa, in una delle sue tournée teatrali ha scoperto di avere una malattia.

Ecco cosa dice l’attore al riguardo :“Ho iniziato a soffrire di dolori lancinanti, dal collo in giù. Stress, ho pensato. E invece era un’infezione alla colonna vertebrale. Lì per lì ho pensato: “Saranno le tensioni emotive che ho accumulato, lo stress per la preoccupazione di misurarmi con un testo di prosa importante. Si sarà scaricato tutto sulla mia schiena. Mi venne diagnosticata una spondilite, cioè un’infiammazione della colonna vertebrale, una cosa piuttosto seria. Se di notte non riposavo su un letto con le doghe in legno era una sofferenza. In certi momenti, quando il male era insopportabile e dovevo entrare in scena qualche ora dopo, mi hanno aiutato i farmaci antinfiammatori. Cominciai la terapia. Con quotidiani esercizi di stretching per allungare la schiena, flessioni addominali, pedalate sulla cyclette e con i massaggi di un esperto. Oggi le cose vanno molto meglio, ma il fisioterapista non l’ho abbandonato: le sedute mi rimettono a nuovo.”

Seguici anche sul nostro canale Instagram >> clicca qui