Grande Fratello, un’amatissima ex concorrente del reality show ritrova l’amore dopo molto tempo: scopriamo insieme di chi si tratta e chi è il fortunato

Ormai manca infatti meno di una settimana, anzi, esattamente tre giorni, al fatidico inizio del reality show. Il cast è al completo e salvo qualche sorpresa all’ultimo minuto del padrone di casa Alfonso Signorini, dovremmo conoscere già tutti i concorrenti. Moltissimi non stanno più nella pelle e certamente la domanda più frequente è “E adesso cosa succederà dentro la casa?”. Ovviamente tutti stanno cercando di capire come funzionerà adesso il reality, dopo l’avvento del Covid nel nostro Paese. Tutto sarà diverso, ma allo stesso tempo tutto sarà come gli scorsi anni. Sarà sicuramente sempre un piacere vedere tutti i nostri beniamini 24 ore su 24, sette giorni su sette interagire tra di loro. Un momento davvero difficile per tutti, quello che abbiamo vissuto a causa del Covid. Speriamo ovviamente di riuscire a vedere un percorso più sereno e meno teso di quello che abbiamo visto nei mesi scorsi a causa del covid.

Grande Fratello, amatissima ex concorrente ritrova l’amore: chi è lui

Sono moltissimi gli ex concorrenti della casa del Grande Fratello che sono ancora seguitissimi e amatissimi dal pubblico, che utilizza i social per essere sempre informati su ciò che li riguarda. In molti sicuramente ricorderanno la simpaticissima Roberta Beta, che negli ultimi anni ha trovato la fortuna alla corte di Barbara D’Urso come opinionista. La donna ha vissuto nel corso degli anni una storia d’amore tanto travolgente, quanto burrascosa. Ha infatti scoperto i tradimenti del compagno, che li hanno poi portati a separarsi e prendere strade diverse, il tutto non senza dolore.

Il fortunato è un volto noto dietro le quinte dei set televisivi. Lui si chiama Paolo Attardo e infatti lavora come scenografo. I due si conoscevano da anni ma la passione è scoppiata solo di recente. Dopo la quarantena forzata che la Roberta ha trascorso tra le mura domestiche insieme al figlio Filippo, ormai diciottenne. La scintilla è scoccata improvvisamente con Paolo, ed è stato un vero e proprio colpo di scena per Roberta. La donna infatti non credeva di poter tornare ad amare di nuovo così all’età di 55 anni. Insomma una bellissima sorpresa per tutti e soprattutto per lei che finalmente sembra essere di nuovo serena e felice tra le braccia del suo Paolo.