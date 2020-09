Live – Non è la D’Urso, ospiti prima puntata: ci sarà una star del web

Domenica 13 settembre andrà in onda la prima puntata di “Live – Non è la D’Urso”: tra gli ospiti ci sarà anche una star del web

Live – Non è la D’Urso torna in onda. Il programma, prodotto da Videonews e scritto dalla conduttrice napoletana insieme a Ivan Rocalli, andrà in onda domenica in prima serata su Canale 5. Grande attesa per conoscere il nuovo format del programma. Quasi sicuramente ci saranno gli “Sferati” e “L’ascensore”, che nella scorsa edizione hanno riscosso un successo straordinario. Ci sarà anche il match, ovvero il talk su un argomento d’attualità sul quale si sfidano due squadre di opinionisti contrapposte. La prima puntata si preannuncia scoppiettante. La conduttrice in questi giorni sta dando alcune anticipazioni. Già sappiamo, infatti, che in studio ci sarà la reunion dei concorrenti della prima edizione del Grande Fratello. Per la prima volta dopo vent’anni saranno tutti insieme in studio. Sarà un momento speciale per ricordare Pietro Taricone, scomparso tragicamente il 29 giugno del 2010. Non sappiamo, invece, se ci sarà Rocco Casalino, deputato del Movimento 5 Stelle.

Live – Non è la D’Urso, gli ospiti della prima puntata

Nell’esordio stagionale del programma di Barbara D’Urso non ci sarà solo la reunion dei concorrenti della prima edizione del Grande Fratello. La conduttrice ha intenzione di tornare col botto ed ha preparato due nomi altisonanti. Tra questi vi è anche una star del web che ha totalizzato più di centomila seguaci in un solo giorno. Come riporta Blogo, infatti, nel primo appuntamento stagionale del programma della D’Urso ci sarà in studio Angela Chianello, meglio conosciuta come “Angela da Mondello”. La signora è divenuta famosa proprio grazie ad un’intervista realizzata dalla redazione di Barbara D’Urso. La sua frase “Non ce n’è Covvidi” è stata il meme dell’estate. La signora Angela qualche giorno fa ha deciso di approdare sui social e in un solo giorno ha raggiunto più di centomila seguaci. Ora l’account Instagram della donna conta ben 180 mila seguaci. Angela da Mondello, però, non sarà l’unico pezzo forte della puntata. L’altro ospite, sempre annunciato da Blogo, sarà Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi tornerà in televisione a distanza di un anno.

Tanti i temi che saranno affrontati in puntata: dall’attualità al gossip, senza trascurare ovviamente la politica e i fatti di cronaca. L’appuntamento è per domenica sera, alle 21:20, su Canale 5. La D’Urso è pronta per ripartire alla grande e festeggiare con un boom di ascolti il suo nuovo esordio in prima serata.