Luciana Littizzetto, le toccanti parole: “I figli sono i figli del cuore”

Luciana Littizzetto è apprezzata da tutto il pubblico per il suo carattere sincero e schietto oltre alla sua innata vivacità e, di recente, ha rilasciato una dichiarazione toccante a proposito dell’essere madre.

Luciana Littizzetto è una comica, conduttrice, attrice e scrittrice italiana, apprezzata dal pubblico grazie al suo carattere sempre sincero e senza peli sulla lingua. Nata a Torino, dopo gli studi al Conservatorio, si è laureata in Lettere e ha intrapreso la sua carriera. La sua grande intelligenza e l’innegabile cultura, assieme alla capacità di cogliere con ironia ogni sfumatura dell’esistenza, l’ha consacrata come icona della televisione. Non solo comica e cabarettista, ma anche attrice e scrittrice, ha di recente rilasciato una dichiarazione al giornale Fanpage. Ecco le toccanti parole diLuciana Littizzetto riguardo all’essere madre: “I figli sono i figli del cuore” ha detto. Dopo vent’anni d’amore con lo storico compagno, Davide Graziano, i due si sono separati nel 2018 senza avere figli biologici. Tuttavia, Luciana Littizzetto è diventata comunque madre quando ha scelto di prendere in affido una coppia di fratelli. Ecco cosa ha dichiarato al giornale Fanpage a proposito dei figli.

Luciana Littizzetto, le toccanti parole sull’essere madre

Luciana Litizzetto ha rivelato di non essere riuscita ad avere figli biologici e, forse, che il desiderio di maternità non era così pressante in un determinato momento della sua vita. L’attrice però non ha mai rinunciato all’idea e ha sempre progettato di ricorrere all’affido. Luciana Littizzetto ha spiegato che il percorso non è semplice, soprattutto poiché, alla base, c’è sempre un abbandono che è una ferita che non si rimargina mai completamente. Inoltre, ha dichiarato che con l’adozione e l’affidamento si diventa madre “di botto”, da un giorno all’altro ed è importante adattarsi e amare in modo incondizionato. La conduttrice ha scelto di prendere in affido Vanessa e Jordan, due fratelli di 12 e 9 anni. Ad oggi, Luciana Littizzetto ha completato l’iter necessario per l’adozione ufficiale. Per quanto riguarda l’affidamento è stata molto chiara e sincera, come sempre e ha spiegato che si tratta di un percorso difficile, ma che rifarebbe senza nemmeno pensarci. Luciana Littizzetto ha trasmesso un messaggio meraviglioso grazie alle toccanti parole che scelto: “I figli sono i figli del cuore, non solo i figli della pancia. Quelli che cresci, quelli per cui piangi, per cui sorridi, per cui sei preoccupata”.

Un grande messaggio quello di Luciana Littizzetto degno di una grande donna come lei.