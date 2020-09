Lei è Marzia ed è una bellissima ragazza, ma sapete che è la sorella di una famosissima ed apprezzatissima conduttrice? Sono identiche.

Sappiamo benissimo che condividere il proprio tempo e la propria vita con una sorella o con un fratello è un dono davvero pazzesco. E lo sa bene, ad esempio, questa famosissima conduttrice televisiva. Che, in attesa di prendere parte alla nuova esperienza televisiva tra qualche giorno, ha deciso di dedicare del tempo alla sua famiglia. Ecco. La giovanissima ragazza presentata nella foto in alto è proprio sua sorella. Lei si chiama Marzia. E, da come si può chiaramente immaginare, è davvero bellissima, giovanissima e, soprattutto, completamente identica alla apprezzatissima showgirl. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? A chi, quindi, questa ragazza con lunghi capelli castani, sorriso splendido e classica bellezza mediterranea assomiglia? Scopriamolo insieme.

Si chiama Marzia, ma sapete di chi è la sorella?

La domanda sorge spontanea, avete ragione: di chi è la sorella questa splendida ragazza presentata in foto? Beh, se fate attenzione ad alcuni dettagli e, soprattutto, alla sua immensa bellezza, vi assicuriamo, la risposta viene da sé. Non vi viene in mente nulla? Tranquilli, vi diamo noi qualche indizio: è una famosissima conduttrice televisiva; tra pochissimi giorni varcherà la porta del Grande Fratelli Vip; è una bellezza mediterranea ‘d.o.c’ e, soprattutto, l’abbiamo vista recentemente al timone di ‘Battiti Live’. Ebbene si. È proprio lei: Elisabetta Gregoraci. Come dicevamo precedentemente, la ragazza mostrata in foto è la sorella della bellissima calabrese. Si chiama Marzia. È giovanissima. E, soprattutto, stupefacente come sua sorella.

Com’è giusto che sia, il legame che c’è tra le due sorelle è davvero immenso e speciale. Non sono solite condividere scatti insieme, c’è da ammetterlo. Anche perché, molto probabilmente, saranno molto gelose della loro privacy. Fatto sta che, in quelle poche ci sono, si percepisce ad occhio nudo lo splendido rapporto e feeling che hanno. Però, adesso diteci la verità: se noi non vi avessimo svelato il tutto, avreste indovinato che Marzia è la sorella di Elisabetta Gregoraci? Sicuramente si, ne siamo certi! Anche perché, diciamoci la verità, sono identiche.

