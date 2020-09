Sesso e benefici per la salute: scopriamo insieme 15 motivi per farlo con regolarità per godere di buoni risultati a livello fisico e mentale

Si sa, il sesso è un argomento che incuriosisce più o meno tutti, dai più esperti ai più inesperti. C’è sempre qualcosa che non conosciamo o che potremmo imparare e fare nostro. Non è una scienza precisa, ma un insieme di splendidi meccanismi che mandano avanti le coppie. Perché diciamo chiaramente, è un aspetto forse non fondamentale, ma sicuramente molto importante, non trovate? Un rapporto morto da cui è meglio fuggire, o quanto meno a cui è necessario dare un po’ di brio, affinché le cose possano migliorare. Uno dei grandi nemici del sesso è certamente la monotonia, seguita poi dal tempo. C’è da dire che non tutti a volte si rendono conto di quanto la monotonia possa essere controproducente… non solo all’amore, ma anche al sesso! Proprio per non incappare nella monotonia e nella frettolosità, bisognerebbe cercare sempre qualcosa di nuovo e stuzzicante, che possa riaccendere la passione e la libido, perché no. Cerchiamo di perché mantenere il desiderio alto e fare sesso con frequenza farebbe bene alla salute del corpo e della mente.

Sesso e benefici per la salute: 15 motivi per farlo con regolarità

Stop emicranie – Spesso tra le scuse più diffuse per non fare l’amore col partner c’è proprio l’avere l’emicrania, eppure, secondo alcuni studi sembrerebbe proprio che invece correre a divertirsi col partner sciolga le tensioni e faccia passre il mal di testa.

– Spesso tra le scuse più diffuse per non fare l’amore col partner c’è proprio l’avere l’emicrania, eppure, secondo alcuni studi sembrerebbe proprio che invece correre a divertirsi col partner sciolga le tensioni e faccia passre il mal di testa. Aumenta la felicità – Gli ormoni rilasciati dopo un orgasmo sono ormoni che interessano la sfera emozionale. Di conseguenza, dopo un amplesso soddisfacente ci si sente molto più felici e rilassati.

– Gli ormoni rilasciati dopo un orgasmo sono ormoni che interessano la sfera emozionale. Di conseguenza, dopo un amplesso soddisfacente ci si sente molto più felici e rilassati. Aumenta l’autostima personale – Qui entra in gioco il fattore psicologico. Sentirsi belle e desiderate ci aumenta l’autostima, garantito!

– Qui entra in gioco il fattore psicologico. Sentirsi belle e desiderate ci aumenta l’autostima, garantito! Abbatte l’insonnia – Per lo stesso discorso fatto più su in merito alla felicità. gli ormoni rilasciati aiutano a diminuire lo stress e quindi a riposare tranquilli e felici.

– Per lo stesso discorso fatto più su in merito alla felicità. gli ormoni rilasciati aiutano a diminuire lo stress e quindi a riposare tranquilli e felici. Protegge l’utero – Secondo alcuni studi le contrazioni durante l’orgasmo possono prevenire l’endometriosi. Ovviamente questo non vuol dire che dobbiate dimenticarvi di fare SESSO PROTETTO.

– Secondo alcuni studi le contrazioni durante l’orgasmo possono prevenire l’endometriosi. Ovviamente questo non vuol dire che dobbiate dimenticarvi di fare SESSO PROTETTO. Diminuisce la possibilità di malanni – Fare sesso sembrerebbe aiutare anche ad alzare le difese immunitarie, il che non è mica male!

– Fare sesso sembrerebbe aiutare anche ad alzare le difese immunitarie, il che non è mica male! Diminuisce lo stress – Le persone sessualmente attive hanno una migliore risposta fisica allo stress rispetto a quelle che si astengono.

– Le persone sessualmente attive hanno una migliore risposta fisica allo stress rispetto a quelle che si astengono. Aumenta il desiderio – Il testosterone è uno dei principali ormoni che alimentano la libido, raggiunge il suo picco quando si fa l’amore. Il bello è che più testosterone c’è e più si desidera!

– Il testosterone è uno dei principali ormoni che alimentano la libido, raggiunge il suo picco quando si fa l’amore. Il bello è che più testosterone c’è e più si desidera! Cuore più sano – Fare sesso è pure sempre un’attività fisica, e in quanto tale aiuta a tenere sotto controllo la pressione arteriosa.

– Fare sesso è pure sempre un’attività fisica, e in quanto tale aiuta a tenere sotto controllo la pressione arteriosa. Aumenta l’amore per se stessi – Sentirsi amati aumenta anche l’amor proprio.

– Sentirsi amati aumenta anche l’amor proprio. Ciclo mestruale più regolare – Le donne che hanno rapporti sessuali almeno una volta alla settimana vantano una maggiore regolarità del ciclo mestruale.

– Le donne che hanno rapporti sessuali almeno una volta alla settimana vantano una Migliora la fertilità – Fare sesso con una frequenza regolare, aiuterebbe a far calare il livello di estrogeni che è naturale con il passare degli anni e ne migliora quindi la fertilità della donna.

– Fare sesso con una frequenza regolare, aiuterebbe a far calare il livello di estrogeni che è naturale con il passare degli anni e ne migliora quindi la fertilità della donna. Mantiene la forma fisica – Fare sesso per trenta minuti è pur sempre un’attività fisica!

– Fare sesso per trenta minuti è pur sempre un’attività fisica! Aumenta il legame della coppia – Il rilascio di ossitocina durante il rapporto fa si che aumenti il legame con il proprio partner.

– Il rilascio di ossitocina durante il rapporto fa si che aumenti il legame con il proprio partner. Migliora la memoria – Con l’aumento del flusso sanguigno aumenta anche la tonicità cerebrale.

Speriamo di aver spiegato in modo semplice i motivi per cui potrebbe essere piacevole e utile fare l’amore con una frequenza maggiore.