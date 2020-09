Arriva la conferma di Sky: ecco chi sostituirà Ilaria D’Amico

Ilaria D’Amico, celebre conduttrice di Sky che ci ha accompagnato durante la Champions League, ha ufficialmente lasciato il calcio dopo anni di collaborazione con la rete: ecco chi prenderà il suo posto.

Nonostante l’avesse già annunciato, come riportato da Fanpage qualche tempo fa, è adesso ufficiale: Ilaria D’Amico ha abbandonato il calcio e la Champions League di cui era la conduttrice più celebre per la piattaforma di Sky. La bella giornalista, specializzata nel ramo sportivo, ha lavorato anche per le emittenti di Rai e La7 occupandosi di politica e cronaca internazionale.Il sodalizio con Sky sport, con cui collabora per diciotto stagioni, la consacra come conduttrice sportiva più celebre di italia. La giornalista ha dichiarato di voler lasciare il calcio non per stanchezza ma perché in cerca di nuove sfide, di qualcosa di nuovo da costruire e veder crescere. Ed è proprio da Sky che arriva la conferma ufficiale: ecco chi sostituirà Ilaria D’Amico.

Ecco chi sostituirà Ilaria D’Amico alla conduzione della Champions League

Quando hanno interrogato Ilaria D’amico riguardo chi potesse prendere il suo posto, la giornalista ha risposto che ci sono moltissime persone qualificate per il ruolo. Da poco, è giunta la conferma di Sky: a sostituire Ilaria D’Amico sarà un’altra grande giornalista, Anna Billò. Già affiliata di Sky da diversi anni, nell’ultima stagione si è occupata dei collegamenti in studio per l’Europa League. Veterana dell’ambito sportivo, sposata con un ex giocatore del Milan adesso dirigente del Paris St Germain, Anna Billò ha il calcio nel sangue. Ad affiancarla ci sarà Alessandro Costacurta, che da commentatore sembra avvicinarsi al ruolo di conduttore. A sostituire la Billò per quanto riguarda il pre e il post partita di Europa League, invece, troviamo una novità: Leo di Bello.

E voi, siete pronti per questa nuova avventura in compagnia di Anna Billò?