Sogni di fare sesso con una persona? Ecco cosa significa

A chiunque è capitato di sognare di fare sesso con una persona e ci siamo convinti che la cosa abbia a che fare con il desiderio, ma ci sbagliamo: ecco cosa significa davvero.

Sogni di fare sesso con una persona? Scopriamo cosa significa. Freud diceva che non permettiamo alle quisquilie di disturbarci nel sonno e, quindi, tutto ciò che avviene nel mondo onirico ha una sua importanza e un suo significato. Chiunque abbia mai sognato di fare sesso con una persona crede che ci sia una correlazione diretta con il desiderio, ma si sbaglia. A quanto pare, secondo un sondaggio condotto dalla dottoressa Keith M.T. Hearne, la metà della popolazione inglese sogna di avere rapporti intimi. Tuttavia, la relazione che avviene in sonno, non riguarda il partner che stiamo sognando o il desiderio che proviamo, ma noi stessi. Un lato della nostra personalità che tendiamo a sopprimere o che, magari, non conosciamo affatto. Vediamo nel dettaglio le varie interpretazioni che possiamo dare.

Sesso nei sogni, cosa può significare?

Quando sogniamo di fare sesso con un nostro ex, in genere ci troviamo in un periodo di frustrazione e ci aggrappiamo al legame e all’attrazione che ancora proviamo nei confronti di qualcuno che è stato importante per noi. Sognare di avere un rapporto con una persona del nostro stesso sesso non ha a che fare con un’omosessualità latente, ma con il bisogno di amare noi stessi e essere egocentrici. Quando ci ritroviamo ad avere relazioni intime in pubblico, nel mezzo di un sogno, allora siamo alla ricerca di attenzioni, ma al contempo ci sentiamo vulnerabili. Infine, sognare un tradimento da parte del partner, non è altro che la manifestazione della nostra insicurezza, della poca fiducia che abbiamo in noi stessi ma che non vogliamo esternare all’interno della relazione.

Ecco la verità riguardo al sognare di fare sesso nei sogni.