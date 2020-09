A Uomini e Donne continui litigi tra Gemma, regina del Trono Over, e Nicola, suo corteggiatore 26enne. Ma come stanno davvero le cose tra loro?

Le puntate del dating show di Canale 5 in onda in questi giorni, mostrano continui battibecchi tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. La loro frequentazione ha destato scalpore fin dai suoi inizi, data l’enorme differenza di età tra i due. Eppure, tra mille polemiche e frecciatine di ogni genere, soprattutto da parte dell’opinionista Tina Cipollari, il bel giovanotto e la dama torinese sembravano più che convinti di procedere nella reciproca conoscenza. Nelle puntate di questi giorni, la Galgani lamenta la poca concretezza di Nicola nel coreteggiarla. Addirittura la donna ha avanzato l’ipotesi che i messaggi ricevuti da ‘Sirius’, non siano farina del suo sacco, ma siano opera della madre del giovane. Dal canto suo, Nicola ha accusato la settantenne di essere sparita durante il periodo estivo senza dare spiegazioni. Ma proprio guardando le puntate questa settimana, abbiamo poi appreso che Gemma è stata in clinica per sottoporsi ad un lifting al viso. Voleva fare una sorpresa a Nicola una volta rientrati in studio e perciò ha preferito eclissarsi per un po’.

Gemma e Nicola, qual è la verità tra i due protagonisti del Trono Over

Ma quindi tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli è davvero finita? A dispetto di quanto si possa pensare in base ai loro litigi e alle loro accuse reciproche, pare di no. Recentemente, in un’intervista al settimanale Nuovo, la dama del Trono Over ha raccontato: “Il lifting doveva essere una sorpresa e non gli ho voluto anticipare nulla. Storia chiusa? Ancora non si può dire, ma ci sono state tante incomprensioni. Siamo in una fase di chiarimento”.

Gemma quindi lascia aperto uno spiraglio riguardo alla storia con Nicola, lasciando intendere dei possibili sviluppi nella loro conoscenza.