Tu si que vales, prima puntata: ospite un cantante amatissimo

Domani sera andrà in onda la prima puntata di Tu si que vales, l’ospite sarà un cantante amatissimo dal pubblico: ecco di chi si tratta

Tú sí que vales è un talent show in onda dal 2014 in prima serata su Canale 5. La trasmissione è basata sull’omonimo format di origine spagnola. Al programma partecipano tutti coloro che hanno un’abilità, nel canto, nel ballo o in qualche altra disciplina. Il vincitore del programma si aggiudica un montepremi di 100 mila euro. Il programma è scritto da Barbara Cappi, Giona Peduzzi, Mauro Monaco, Walter Corda e Francesca Picozza e ideato da Maria De Filippi insieme a Gerry Scotti. Il programma dal 2014 è condotto da Belen Rodriguez insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, subentrati nel 2017. In precedenza i co-conduttori erano Francesco Sole (nella stagione 2014-2015) e Simone Rugiati (nel 2016). La giuria, invece, è formata da Gerry Scotti, Teo Mammucari, Maria De Filippi e Rudy Zerbi. La giuria popolare è presieduta da Sabrina Ferilli.

La trasmissione tornerà in onda domani, in prima serata su Canale 5, con la settima edizione.

Tu si que vales, ospite prima puntata: un cantante amatissimo

Torna in onda per la settima stagione consecutiva uno dei programmi più amati dai telespettatori italiani. Quest’anno, il programma condotto da Belen Rodriguez con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni andrà in onda con tre puntate in più rispetto all’anno scorso. Una scelta maturata negli uffici del Biscione, in seguito agli ascolti eccezionali ottenuti negli anni passati. Sul palco del teatro 8 degli studi Titanus Elios di Roma si esibiranno talentuosi artisti nazionali e internazionali. Solo uno di loro, però, riuscirà a portare a casa il montepremi finale di 100 mila euro. La giuria sarà confermata rispetto allo scorso anno con la Ferilli nel ruolo di rappresentante della giuria popolare. L’ospite della puntata sarà un cantante amatissimo dal pubblico italiano: Irama.

Irama, all’anagrafe Filippo Maria Fanti, è uno dei cantautore emergenti della musica italiana. Filippo ha esordito partecipando al sessantaseiesima edizione del Festival di Sanremo nel 2016 con il singolo “Cosa resterà” nella categoria “Nuove Proposte”. Il cantautore è salito poi alla ribalta nel 2018, quando ha partecipato alla diciassettesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Filippo ha sbaragliato la concorrenza, portando la vittoria a casa. In seguito, ha partecipato nuovamente a Sanremo nel 2019 nella categoria Big con il brano “La ragazza con il cuore di latta“. Di recente ha vinto anche l’edizione speciale di Amici di Maria De Filippi, dedicata alla raccolta fondi della Protezione Civile per l’emergenza Covid-19. Il cantante si esibirà con un medley di “Mediterranea” e “Crepe“.