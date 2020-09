Maria de Filippi ha preso una decisione che riguarda le esterne di Uomini e Donne: ecco cosa ha appena annunciato in diretta.

E’ cominciata da pochi giorni una nuova stagione di Uomini e Donne: quest’anno sono state tante le novità. Si tratta di una versione a tratti ‘inedita’ perchè quest’anno Trono Over e Classico sono stati fusi, ovvero vanno in scena insieme. Ma la vera sorpresa è un’altra: lo studio di Maria de Filippi è stato completamente rivoluzionato vista l’emergenza Coronavirus. La conduttrice di Canale 5 ha saputo organizzare al meglio la nuova stagione, permettendo a tutti di partecipare nonostante la pandemia che sta colpendo l’Italia ed il resto del mondo: separè in plexiglass, mascherine e gel sanificante permettono a tutti di trascorrere qualche ora in studio tranquillamente. Oggi, 11 settembre, nella puntata andata in onda Maria de Filippi ha fatto un annuncio importante: c’è un’altra novità, ecco di che si tratta!

Uomini e Donne, decisione a sorpresa di Maria De Filippi: l’annuncio in diretta

Uomini e Donne va in scena da tantissimi anni: il dating show condotto da Maria de Filippi permette a giovani e adulti di cercare il vero amore. Uomini e donne si conoscono e capiscono se tra loro potrebbe nascere qualcosa: come trascorrono del tempo insieme? In esterna! Nel corso degli anni abbiamo visto migliaia di esterne ma qualcosa sta cambiando. Maria de Filippi nella puntata di oggi ha fatto sapere che, in caso di ‘poca alchimia’ tra tronista e corteggiatore durante l’esterna, il servizio in seguito non andrà in onda in studio. La conduttrice Mediaset ha spiegato:

“L’anno scorso mi sono lamentata delle esterne perchè pensavo ‘Perchè io devo vedere queste esterne dove vedo quattro secondi di auto scontri (ad esempio) e poi il nulla?”: Maria si è lamentata del fatto che spesso ha mandato in onda esterne ‘vuote’, ovvero dove non c’era affatto alchimia tra i giovani o voglia di conoscersi. Così ha raccontato: “Due, se si piacciono, si piacciono anche sulla panchina. Chi fa il tecnico mi dice ‘Spesso devo girare un ora e mezza o due per tirare fuori tre minuti di video’. Se non c’è alchimia, li porto in posti diversi così da darti contenuto“. La conduttrice ha concluso svelato la nuova decisione presa: “Ho fissato una nuova regola: quando in esterna non c’è nulla, non c’è esterna”.

Oggi 11 settembre la De Filippi ha fatto questo discorso collegandosi all’esterna tra Sophia ed il suo corteggiatore Ludovico: per la tronista non è scattata la ‘scintilla’ e così il tecnico di Uomini e Donne ha deciso di non montare l’esterna tra i due.