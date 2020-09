Alberto Matano, clamoroso ‘stop’: chi prenderà il suo posto

Alberto Matano, clamoroso ‘stop’ per la sua trasmissione: scopriamo chi prenderà il suo posto.

La vita in diretta, la trasmissione condotta da Alberto Matano iniziata da qualche giorno, avrà uno stop provvisorio. Il programma di Matano è iniziato fin da subito riscontrando un enorme successo, infatti, gli ascolti si sono rivelati molto entusiasmanti. La vita in diretta è una trasmissione di attualità che riporta approfondimenti per quanto riguarda le ultime notizie ed espone racconti di fatti di cronaca nera, con la presenza di personaggi celebri e persone comuni che hanno qualcosa di speciale da raccontare. Per fortuna, i fan del programma possono essere più che tranquilli, infatti, si tratterà soltanto di un piccolo stop che riguarderà lunedì 14 settembre. A prendere il posto di Matano ci sarà il programma Tutti a scuola, l’evento che ogni anno inaugura l’apertura dell’anno scolastico. Scopriamo insieme alcuni dettagli che avvolgeranno la nuova messa in onda.

Alberto Matano, clamoroso ‘stop’: al suo posto Tutti a scuola

Lunedì 14 settembre la trasmissione condotta da Alberto Matano cederà il posto al programma Tutti a scuola, l’evento che inaugura l’apertura dell’anno scolastico, in onda su rai 1 dalle 16:35. Alla conduzione dell’evento vedremo Flavio Insinna e Andrea Delogu, che fino a poche settimane fa ha condotto con Marcello Masi la versione estiva del programma di Matano.

Ad intervenire nel corso della puntata anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, oltre a diversi studenti da tutta Italia. Quest’anno sarà un ritorno sui banchi molto particolare, infatti, si riaprirà con una serie di interventi necessari messi in campo dalle diverse realtà regionali, mentre in alcune regioni non si tornerà ancora scuola a causa dell’emergenza sanitaria che in quest’ultimo periodo sembra proprio non essere controllata. Per questo motivo molti istituti non sono riusciti a completare la riorganizzazione scolastica adeguandosi alla nuove norme previste dal Governo. Durante la trasmissione, gli studenti saranno anche chiamati a mostrare i lavori svolti durante il periodo di chiusura delle scuole, con la didattica a distanza. Inoltre, tra gli ospiti ci sarà la presenza di molti personaggi del mondo dello spettacolo e della musica, affiancati da un’orchestra con i migliori allievi dei Conservatori di Musica d’Italia, coordinati dal maestro Leonardo De Amicis. Un evento sicuramente da non perdere, in attesa del ritorno di Alberto Matano con La vita in diretta.

