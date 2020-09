Sapete chi è la compagna di Alessio Sakara? È il braccio destro di Maria De Filippi: di seguito vi diciamo il suo nome e cognome

Alessio Sakara, nato a Roma il 2 settembre del 1981, è un lottatore di arti marziali miste. Combatte nella divisione dei pesi mediomassimi nella federazione statunitense Bellator MMA. È stato il primo italiano a competere nella federazione statunitense UFC, considerata la più prestigiosa al mondo. In UFC ha lottato dal 2005 al 2013, sia nella divisione dei pesi medi, classificandosi primo sul podio, che in quella dei pesi mediomassimi con un record parziale di sei vittorie e otto sconfitte. È in assoluto uno degli atleti europei più longevi in UFC. Sakara vanta anche un record da pugile professionista di otto vittorie e una sconfitta. Oltre alla carriera da atleta, Sakara ha esordito anche in televisione e al cinema. Nel 2013 ha partecipato al reality show “Pechino Express“, poi è stato protagonista con “Sakara: il Legionario” e “Il più forte” su DMAX ed infine dal 2017 è uno dei conduttori di Tu si que vales insieme a Martin Castrogiovanni e Belen Rodriguez. Al cinema, invece, ha figurato nella pellicola “Anche senza di te” di Francesco Bonelli e “Arrivano i prof” di Ivan Silvestrini.

Alessio Sakara, chi è la compagna

Il cuore del lottatore di MMA non è assolutamente libero. Sakara, infatti, è fidanzato da circa due anni con il braccio destro di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne. La Mennoia occupa un posto importante nelle gerarchie della redazione del programma ed è da tutti considerata come il braccio destro della De Filippi. Sakara e la sua compagna non amano parlare della loro vita privata. La loro relazione, infatti, non è mai stata sbandierata sui settimanali di gossip. In un’intervista al magazine di Uomini e Donne, la Mennoia ha dichiarato: “Tendo a parlare poco pubblicamente della mia vita sentimentale. Posso dire però che sto vivendo una storia importante con un uomo di rara intelligenza (si riferisce a Sakara ndr.) che rispetto molto ma che, essendo separato con due bambini piccoli, vuole essere tutelato e restare fuori dal mondo del gossip”. Sakara, infatti, è stato sposato in passato con una donna di nome Adele ed ha avuto due figli, Marcus e Leonidas.

Su Instagram invece, dove è molto attiva, la Mennoia ha scritto: “Mi chiedete sempre del mio lui, ma io non racconterò mai niente. Ciò che si ama va preservato, difeso e protetto fino alla fine. Vi auguro adesso che sono una donna di trovare un amore che vi completi, che non vi sminuisca, che vi aiuti a scavare ma anche a planare”.