Alfonso Signorini, l’annuncio a Verissimo: il conduttore lo ha rivelato a sorpresa durante l’intervista di Slivia Toffanin.

Oggi, 12 settembre 2020, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Verissimo, il seguitissimo talk show del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin. Una prima puntata davvero scoppiettante, ricca di interviste esclusive davvero interessanti. E tra gli ospiti della puntata numero 1, c’era anche lui, Alfonso Signorini, che tra due giorni è pronto a ripartire con una nuova edizione del Grande Fratello Vip! Nell’intervista a Verissimo, il conduttore ha parlato molto del reality che sta per iniziare, promettendo colpi di scena: il cast scelto per questa edizione è davvero stellare! Ma nel corso della ‘chiacchierata’ con la Toffanin, Alfonso ha rivelato anche alcuni aneddoti riguardanti il periodo del lockdown. È a questo punto che il direttore di Chi si è lasciato andare ad un annuncio inaspettato, ma sicuramente piacevole per i suoi numerosi fan. Scopriamo di che si tratta.

Alfonso Signorini, l’annuncio a Verissimo: nuovo libro in arrivo

Amanti del GF Vip, manca davvero pochissimo! La quinta edizione del reality show più spiato della tv sta per partire: lunedì 14 settembre andrà in onda la prima puntata, seguita dalla seconda venerdì 17. Proprio così, anche per questa edizione doppio appuntamento settimanale! E, come ha manifestato nella puntata di oggi di Verissimo, Alfonso Signorini non vede l’ora di iniziare questa nuova avventura! Di emozionare il pubblico ma, soprattutto, di emozionarsi! Ma non è l’unica sorpresa in serbo per i suo fan. Durante l’intervista di Verissimo, Alfonso ha spiegato come ha vissuto la quarantena a causa del Coronavirus, ammettendo di aver sentito la solitudine a tratti, ma di aver riempito comunque quel tempo per se stesso, con musica, lettura e sopratutto scrittura. Ecco la bella notizia, annunciata a Verissimo: “Ho cominciato a scrivere un nuovo romanzo, che adesso sta a metà. Credo che per Natale riuscirò a finirlo, e andremo a stampa Pasqua. È una storia d’amore, reale, una delle più belle che il Medioevo ci ha regalato: quella tra Abelardo ed Eloisa“. Insomma, una bellissima notizia per i fan di Alfonso, che presto potranno leggere un nuovo libro che, a quanto pare, ci farà innamorare.

Non ci resta che attenderne la pubblicazione ma, nel frattempo, Signorini è pronto per l’apertura della porta rossa più famosa della tv. Appuntamento lunedì 14 settembre, in prima serata su Canale 5! L’occhio del GF è pronto a spiare i nuovi concorrenti!