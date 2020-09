Anticipazioni Uomini e Donne, scontro in studio: cavaliere preso di mira

Nella scorsa registrazione di Uomini e Donne c’è stato uno scontro in studio e un cavaliere è stato preso di mira: ecco le anticipazioni del programma

Proseguono le registrazioni di Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi è tonato in onda questa settimana con tantissime novità. Format totalmente inedito, studio rivoluzionato e ovviamente nuovi protagonisti. La De Filippi ha deciso di accorpare trono classico e trono over, eliminando la storica distinzione. In studio dunque sono presenti sia tronisti e corteggiatori che dame e cavalieri. Immancabili ovviamente gli opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti. In studio è presente anche il pubblico, posto alle spalle degli opinionisti.

Anticipazioni Uomini e Donne, scontro in studio: protagonista un cavaliere

Il nuovo format ideato dal programma ha creato non pochi malumori. Le dame, infatti, hanno subito messo gli occhi sui tronisti e sui corteggiatori. Viceversa, anche i cavalieri hanno a loro volta messo gli occhi sulle corteggiatrici. Ed è subito triangolo amoroso con protagonista Armando Incarnato (chi se non lui!). Il cavaliere napoletano, come rivelato dal sito ilvicolodellenews si è avvicinato ad una corteggiatrice, Lucrezia, di 25 anni, che sta frequentando anche il tronista Gianluca. I due si sono visti e si sono sentiti ripetutamente in settimana. Lucrezia vuole continuare a conoscere entrambi, ma il tronista le ha imposto un aut aut: sette giorni per decidere da che parte stare. In studio ovviamente il cavaliere napoletano è stato preso di mira: secondo il pubblico e gli opinionisti, infatti, Armando dovrebbe corteggiare le dame della sua età, non una ragazza di venticinque anni. Il cavaliere ovviamente si è difeso ed è nata subito una disputa nello studio di Uomini e Donne.

Quello con protagonista Armando non è stato l’unico scontro della registrazione. Anche Gemma Galgani e Tina Cipollari sono arrivate, come sempre, allo scontro verbale. La dama torinese, infatti, ha chiuso la conoscenza con Paolo, perchè secondo lei l’uomo non è interessato. L’opinionista del programma allora ha attaccato pesantemente la sua rivale, perchè secondo lei le storie di Gemma finiscono sempre allo stesso modo. Le anticipazioni riportate dal sito preannunciano una lite abbastanza trash tra le due protagoniste del programma. Nel frattempo, la Galgani ha ricevuto una rosa bianca da parte di Nicola Vivarelli, suo ex conoscente. Il ragazzo si è voluto scusare per gli atteggiamenti avuti nelle scorse puntate. Gemma ovviamente ha accettato e vedremo se tra di loro ci sarà una nuova frequentazione.